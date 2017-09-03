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(Görüntülü Haber) Polisler boğulmaktan kurtardıkları kişiyi ambulansa sırtlarında taşıdı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Oğuz Koçak, fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi

03 Eylül 2017 23:34

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP’ta arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Oğuz Koçak, fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerce kurtarılan Koçak\'ı, polisler sırayla sırtlarına alarak ambulansa kadar taşıdı.

Olay, Sinop’un Hamsilos mevkinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Oğuz Koçak, bir süre sonra fenalaşıp boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Oğuz Koçak’ın olduğu yere gidemeyince polisten yardım istedi.Olay yerine gelen dalgıçlar Oğuz Koçak’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Tamamen ağaç ve kayalardan oluşan alana sağlık ekiplerinin girememesi üzerine polis memurları, Oğuz Koçak’ı sırayla sırtlarına alarak yaklaşık 300 metre taşıdıktan sonra ambulansa teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Oğuz Koçak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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