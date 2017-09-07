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(Görüntülü Haber) Polisle ateş açan maskeli cezaevi firarisi yaralı ele geçirildi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yüzü maskeli ve elinde av tüfeği bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Mustafa Akgün, silahı bırakması için kendisini uyaran polise ateş açınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

07 Eylül 2017 12:55

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da yüzü maskeli ve elinde av tüfeği bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Mustafa Akgün, silahı bırakması için kendisini uyaran polise ateş açınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Kıyıboyu Caddesi üzerinde yüzü maskeli ve ellerinde av tüfeği bulunan iki kişinin yürüdüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, terör saldırısı olabileceği şüphesiyle silahlı iki kişinin gidiş istikametine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fatih Mahallesi ara sokaklarında şüphelileri bulan ekipler, ellerindeki silahları bırakmaları için uyarıda bulundu. Uyarıya ateşle karşılık veren şüphelilerden Mustafa Akgün, bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, kimliği henüz belirsiz diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi alınırken, Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu. CEZAEVİ FİRARİSİ Yaralı olarak bir eve sığınırken yakalanan Akgün\'ün, kimlik incelemesinde cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akgün\'ün ilk ifadesinde, arkadaşıyla birlikte bir eve baskın yapmaya gittiğini söylediği öne sürüldü. Diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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