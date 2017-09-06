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(Görüntülü Haber) Polisin ilkokuldaki güvenlik önlemi sürüyor

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Ümraniye'de bulunan Fatih İlkokulu bahçesinde servisçiler arasında 1 kişinin ölümü, 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmanınn ardından polisin okuldaki güvenlik önlemleri sürüyor

06 Eylül 2017 15:23

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Ümraniye\'de bulunan Fatih İlkokulu bahçesinde servisçiler arasında 1 kişinin ölümü, 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmanınn ardından polisin okuldaki güvenlik önlemleri sürüyor. Servisçilerin bugün okul bahçesinde stand kurmadığı görülüyor. VELİLER TEDİRGİN Kayıt için okula gelen veliler yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Öğrencisini bu okula nakil yaptırdığını söyleyen Ebru Karaman, \"Bu mahalleye yeni taşındım, evim okula yakın çalıştığım için çocuğu servise vermeyi düşünüyordum. Olaylardan sonra vazgeçtim, kendim getirmeyi düşünüyorum\" diye konuştu. İsmini vermek istemeyen başka bir veli ise \"Öğrencimi servise vermeyeceğim. Dün yaşanan olaylar her anne-babayı etkiler. Bizi de etkiledi\" diye konuştu GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ Yaşanan olay sonrasında okul bahçesinde ve çevresinde servisçilerin stant kurmadığı görüldü. Polisin okul bahçesinde ve çevresindeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor. Çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Cüneyt Elik\'in cenazesi öğlen Ümraniye Kocatepe caminde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

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