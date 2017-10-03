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(Görüntülü Haber) 'Polisim' dedi 50 bin TL dolandırdı, ama polisten kaçamadı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA) KAYSERİ'de, telefonla aradığı bir kişiye kendisini polis olarak tanıtan ve banka hesaplarının FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek 50 bin TL dolandıran zanlı, otobüsle kaçarken polis tarafından yakalandı

03 Ekim 2017 14:02

Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA) KAYSERİ\'de, telefonla aradığı bir kişiye kendisini polis olarak tanıtan ve banka hesaplarının FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek 50 bin TL dolandıran zanlı, otobüsle kaçarken polis tarafından yakalandı. Dün, 61 yaşındaki H.P\'yi telefonla arayan ve kendisini \'polis\' olarak tanıtan bir kişinin, banka hesaplarının FETÖ terör örgütünün eline geçtiğini ve bu hesap üzerinden para aktarılması yapılacağını söyleyerek hesabındaki 50 bin TL\'yi çektirdiği ve parayı, dolandırıcılık zanlısına teslim ettiği ortaya çıktı. Dolandırıcının, parayı aldıktan sonra ortadan kaybolması üzerine dolandırıldığını anlayan H.P. polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. Kendisini polis olarak tanıtan zanlının Halil B. olduğunu belirleyen ekipler zanlıyı, Kayseri\'den kaçmak için bindiği şehirlerarası yolcu otobüsünde yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, H.P\'den aldığı 50 bin TL bulunarak sahibine teslim edildi. Dolandırıcılık zanlısı Halil B. polisteki sorgusunun ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

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