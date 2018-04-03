(Görüntülü Haber) Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi işadamı, adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kendisini gözaltına almak isteyen polislerin üzerine otomobilini sürüp, 1 polis memurunu yaralayan, ardından Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalan işadamı İsmail Çelik, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan OSB\'deki bir fabrikanın sahibi İsmail Çelik, kendisini gözaltına almak için gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerini görünce kaçmak için otomobiline bindi. İsmail Çelik, otomobilini üzerlerine sürdüğü polislerden birine çarptı. Aracın altında 50 metre kadar sürüklenen polis memuru yaralandı.



Kaçan İsmail Çelik, 22 Mart\'ta Edirne\'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Çelik\'in üzerinden Arif Ali N. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.



\'ADLİ TABİPLİK GİRİŞİNDE PANTOLONU DÜŞTÜ\'



​Kayseri Emniyet Müdürlüğüne getirilen İsmail Çelik, 13 gün süren sorgusunun ardından sağlık raporu için Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabiplik\'e getirildi. Polis tarafından ters kelepçelenen işadamı İsmail Çelik\'in, Adli Tabiplik girişinde pantolonu düştü. Sağlık kontrolü çıkışı düşen pantolonun yeniden giyen İsmail Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İsmail Çelik, adliyeye götürüldü.