(Görüntülü Haber) Polis ve askere yılbaşı ziyareti

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, dün akşam görev başındaki polis ve askerleri ziyaret etti. Vali Şerif Yılmaz, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Kılınç ile birlikte Organize Sanayi Kavşağındaki uygulama noktasında görevli polis ve jandarmaları ziyaret etti. Polis ve jandarmaların yeni yılını kutlayan Vali Yılmaz, daha sonra 100\'üncü Yıl Polis Merkezi\'ne geçerek görevdeki polislerle bir süre sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı. Vali Yılmaz, Yılbaşı münasebetiyle arkadaşlarımız yine görevde. Görevimiz ülkemizde huzuru ve güveni sağlamak. Buraya gelmeden önce de Sayın Başbakanımızla beraber Isparta\'da Eğirdir Dağ Komando Okulu\'nda askerlerimizi ziyaret ettik. Askerlerimizin eğitimlerinin bir kısmını orada görme fırsatımız oldu, onlarla beraber karavanaya dahil olduk. Ülkemizin bekası, geleceği için gece, gündüz, bayram, tatil demeden yılbaşı demeden görevde bulunan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlara aileleriyle birlikte nice mutlu, huzurlu yıllar geçirmelerini diliyorum. Ülkemizin de aynı şekilde birliğinin, dirliğinin ve bağımsızlığının huzur içerisinde devam etmesini diliyorum dedi.