(Görüntülü Haber)  Polis merkezi bahçesinde yüzlerce kutu sahte parfüm

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA)



BAĞCILAR İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı devriye polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine bir minibüsü takip etmeye başladı. Kendilerinin izlendiğinin farkında olmayan ve içinde 2 şüphelinin bulunduğu minibüse bir işyerinden kolilerin taşındığını gören polis baskın yaptı. Yapılan baskında minibüs ile işyerinde çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.





ÜNLÜ MARKALARA AİT BİNLERCE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ



Piyasaya sürülmeden ele geçirilen sahte parfümler, taşınarak Güneşli Polis Merkezinin bahçesine getirildi. Yüzlerce kolinin içinde bulunan binlerce sahte parfümler polis ekiplerince tek tek sayılarak kayıt altına alındı. Yapılan operasyonda ünlü markaların taklidi 12 bin şişe sahte parfüm ele geçirildiği öğrenildi. Sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, yakalanan minibüste çekici ile otoparka götürüldü. Sahte parfümlerinde imha edileceği öğrenildi.