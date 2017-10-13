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(Görüntülü Haber) Polis kurşunuyla yaralanan savcı, Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirildi

Adem DURMAZ/ANTALYA-DHA) ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde adliyedeki makam odasında polis memuru Turgut Avcı'nın beylik tabancasıyla vurduğu cumhuriyet savcısı A

13 Ekim 2017 13:55

Adem DURMAZ/ANTALYA-DHA) ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde adliyedeki makam odasında polis memuru Turgut Avcı\'nın beylik tabancasıyla vurduğu cumhuriyet savcısı A. Kadir Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi\'nin dün yayımlanan kararnamesiyle 267\'si adli yargı hakim ve savcısı 20?si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. HSYK\'nın kararnamesiyle, geçen salı günü Korkuteli Adliyesi\'ndeki makam odasında polis memuru Turgut Avcı tarafından 5 kurşunla her iki akciğeri, karaciğeri, sağ ayak bileği ve sağ elinden vurulan cumhuriyet savcısı A. Kadir Küçüköner Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine atandı. Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde halen tedavisi süren A.Kadir Küçüköner\'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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