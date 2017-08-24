(Görüntülü Haber) Polis, kurbanlık için sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, (DHA)Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi besicileri sahte paraya, dolandırıcılığa ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Mimarsinan Mahallesindeki Serkent Kurban Pazarına giden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, pazarda bulunan kurban satıcılarına sahte para konusunda bilgi verdi. Teorik bilgilerin yanında sahte para kalemi ile de uygulamalı olarak bilgi veren polis, son dönemlerde artan tırnakçılık olarak ifade edilen dolandırıcılık yöntemine karşında bilgiler verdi. Kurban pazarında besicileri uyaran polis vatandaşları olaylara karşı bilinçlendirdiği gibi, yaşanan kurban pazarlıklarında da rol alarak, kurban alıcısı ile satıcısı arasında da pazarlık yaptılar. Kurban pazarlığında kurban alıcısının sattığı kurbanın kaparo parası incelemeden direkt cebine koyan besiciyi uyaran Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Başpolisi Levent Atakan, Aldığınız parayı mutlak olarak kontrol etmelisiniz. Gerçek parayı anlamak için izlenmesi gereken yollar vardır. Buna göre öncelikli olarak parayı ışığa tuttuğunuzda Atatürk görselinin olup olmadığını kontrol edilmelidir. Para üzerinde parlak emniyet şeridi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Para kalemini kullanarak gerçek parayı sahte paradan ayırt edebilirsiniz. Gerçek paranın üzerine kalem değdiğinde hiçbir şekilde iz oluşmaz dedi. 16 personel ile il genelinde kurulan 4 kurban pazarında Arife gününe kadar vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda çalışma yapacaklarını belirten Atakan Vatandaşlarımıza ve kurban satıcılarımıza toplam 10 bin tane bilgilendirme broşürü dağıtacağız. Olası bir olumsuz görüldüğün Alo 155 Polis İmdat hattı aranmalıdır diye konuştu.