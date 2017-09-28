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(Görüntülü Haber) (Polis kamerasından operasyon anı) İstanbul'daki terör operasyonu : 16 gözaltı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL - Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alana gidecek PKK'lılara barınma imkanı sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi

28 Eylül 2017 17:17

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL - Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alana gidecek PKK\'lılara barınma imkanı sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda İstanbul\'da 9 ilçede bulunan adresleri belirledi. TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 16\'sı yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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