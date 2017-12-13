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(Görüntülü Haber) Polis gelin, meslektaşı damadı kelepçeyle nikah masasına oturttu

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da polis memuru gelin Öznur Ün (36), meslektaşı damat Muhammet Yıldız'ı (42) ters kelepçe takarak nikah salonuna getirip, masaya oturttu

13 Aralık 2017 14:31

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polis memuru gelin Öznur Ün (36), meslektaşı damat Muhammet Yıldız\'ı (42) ters kelepçe takarak nikah salonuna getirip, masaya oturttu. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği\'nde görevli polis memurları Öznur Ün ve Muhammet Yıldız birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Selçuklu Belediyesi Nikah Salonu\'nda yapılan tören öncesi gelin, damada ters kelepçe taktı. Daha sonra gözaltına alınır gibi damadın kafasını yere doğru eğerek nikahın kıyılacağı salona getiren gelin, masaya oturduktan bir süre sonra kelepçeleri çözdü. Gülüşmelere sahne olan bu anlarda, konuklar alkışlarla geline destek verdi. Tören öncesi kelepçeyi birbirlerine takan çiftin, kelepçesini bu sefer nikah memuru açtı. Daha sonra nikah memuruna \'evet\' diyen polis çift, hayatlarını birleştirecek imzayı attı.

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