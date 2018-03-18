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(Görüntülü Haber) Polis, esrarı yanan sobadan böyle kurtardı

İbrahim EMÜL - Kamera OSMANİYE, (DHA) Osmaniye'de soğuk hava nedeniyle sobanın başına oturup, ısınmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, polisin baskın yapması üzerine yanındaki esrarı yanan sobanın içine atarak, yok etmek istedi

18 Mart 2018 20:25

İbrahim EMÜL - Kamera OSMANİYE, (DHA) Osmaniye\'de soğuk hava nedeniyle sobanın başına oturup, ısınmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, polisin baskın yapması üzerine yanındaki esrarı yanan sobanın içine atarak, yok etmek istedi. Ancak ekipler, hızlı davranarak sobanın içindeki 186 gram kubar esrarı çıkarttı, ev sahibi 29 yaşındaki R.G.\'yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik, kentte belirlediği üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda, R.G.\'ye ait eve giren ekipler, oturma odasından esrar kokusu gelmesi üzerine yanan sobayı kontrol etti. Kovadaki ateşi söndüren, polis, sobaya yeni atılmış 186 gram kubar esrarı yanmadan ele geçirdi. Ev sahibi R.G. gözaltına alındı.Ekiplerin aynı mahallede iki adrese daha düzenlediği operasyonda ise B.A.(19) ve G.G.?de (30) gözaltına alındı. Emniyette, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan haklarında işlem yapılan şüpheliler, sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Bu arada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 10 günde yapılan çalışmalarda, 265 gram esrar, 65 gram eroin, 92 gram metamfetamin, 2 extacy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, sahte 2 bin 125 lira ele geçirildiği, 12 şüphelinin tutuklandığı, 2 kişinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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