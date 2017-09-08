(Görüntülü Haber) Polis bonzaiyi klozetten çıkardı (2)

Polise yakalanmamak için bonzainin klozete boşaltıldığı evde, bonzai yapımında kullanıldığı belirtilen fare zehiri de bulundu. Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli\'de baskın yaptığı bir evda bonzai maddesini klozete atılmış şekilde buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. EV BELİRLENDİ. BASKIN YAPILDI İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Ağustos\'ta uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Sultanbeyli\'de 27 yaşındaki B.Y.\'nin evine baskın düzenledi. KLOZETE ATTI Evde yapılan aramada bonzai maddesinin klozete döküldüğü görüldü. Şüphelinin polise delil bırakmamak için klozete döktüğü bonzai maddesinin 1 kilo 50 gramlık bölümü klozetten çıkarıldı. BONZAİ İMALİNDE KULLANILAN FARE ZEHİRİ Evin diğer bölümlerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 358 gram bonzai maddesinin yanısıra bonzai üretiminde kullanıldığı değerlendirilen fare zehiri bulundu. Hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 75 liraya da el konuldu. Baskın ve aramalar polis kamerasıyla kayıt altına alındı. 6 SUÇTAN ARAMA KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gözaltına alınarak Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen B.Y.\'nin \'Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma\' ve \'Ruhsatsız silah kullanmak\' suçlarından 6 aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.