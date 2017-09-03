T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Polis 2 kişinin öldüğü kazadan sonra arayanlara telefonda acı haberi veremedi

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)- KONYA'da tatile giden 2'si kardeş içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi

03 Eylül 2017 13:32

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)- KONYA\'da tatile giden 2\'si kardeş içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, aracı kullanan Cumali Güllü ve yanındaki Turgut Özbay öldü, Ahmet Özbay ise ağır yaralandı. Kaza ardından Güllü\'nün çalan telefonunu açan polis, acı haberi yakınlarına veremedi. Polis memuru telefonda \"Kaza yapmışlar. Yaralanmışlar. Onlar hastanede, telefon burada kalmış\" diyebildi. Kaza, saat 23.45 sıralarında Konya-Ereğli yolu Okyar Caddesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Cumali Güllü yönetimindeki 26 PV 670 plakalı otomobil ile hareket halindeyken direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçtan fırlayan 24 yaşındaki Turgut Özbay ile 19 yaşındaki Cumali Güllü kaza yerinde öldü. Ağır yaralanan Ahmet Özbay ise, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza yerinde araştırma yapan polis, Cumali Güllü\'ye ait çalan telefonu açtı. Acı haberi yakınlarına veremeyen polis memuru, \"Kaza yapmışlar. Yaralanmışlar. Onlar hastanede, telefon burada kalmış\" diyebildi. Özbay kardeşler ve arkadaşları Cumali Güllü\'nün Afyonkarahisar\'dan Mersin\'e tatile gittikleri öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DÖNMEZ KONYADHA KONYAKazadaCumali GüllüTurgutAhmetKazaGüllüPolisYaralanmışlar OnlarKonyaEreğliOkyar Caddesi KavşağıPVYoldanAraçtanAğırNecmettin ErbakanMeram Tıp Fakültesi HastanesiAcıCumali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24