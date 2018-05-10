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(Görüntülü Haber) PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Selda Hatun TAN/Dinçer AKBİR / KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile 'Delil Serhat' kod adlı PKK'lı terörist Cesim Yanık (27) yakalandı

10 Mayıs 2018 22:12

Selda Hatun TAN/Dinçer AKBİR / KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile \'Delil Serhat\' kod adlı PKK\'lı terörist Cesim Yanık (27) yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi \'Delil Serhat\' kod adlı Cesim Yanık\'ın Körfez Yukarı Hereke Mahallesi\'nde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri eve baskın düzenlerken, kaçmaya çalışan Cesim Yanık yakalanarak gözaltına alındı. Bingöl ve Muş kırsallarında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Cesim Yanık\'ın, aranan Kars Bölgesi sözde sorumlusu \'Ercan\' kod adlı Reis Gülturan\'ın emrinde olduğu öğrenildi. Cesim Yanık\'ın, ağabeyi Kasım Yanık\'ın PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, 24 Temmuz 2017\'de Ağrı Doğubeyazıt Güngören Köyü\'nde ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Aranan teröristler arasında olan Cesim Yanık, bugün Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi. Cesim Yanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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