(Görüntülü Haber) PKK sığınağında patlayıcı ve havan ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta plastik patlayıcı, 60 milimetrelik havan ve bu silahlara ait mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Yarpuz köyü Kösür Dağı mevkiinde bir sığınak ve barınak olduğu tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, 150 litrelik 3 adet mavi jelikan ve 2 adet 25 litrelik beyaz bidon içerisinde toprağa gömülü hahlde 1 adet 60 milimetrelik havan, havan nişangâhı, havana ait 3 ayak ve dip tablası, nişan tertibatı, çabuk nişangâh aleti, 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 adet RPG roketatara ait sevk fişeği, roketatar dürbünü ve adaptörü, 5 kilo TNT patlayıcı, Glock marka tabanca, 40 adet 9 milimetrelik fişek, 136 adet Bixi mühimmatı, fişek, otomatik av tüfeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 3 adet avcı yeleği, 120 metre kablo, pusula, fotoğraf makinesi, kütüklük, makas, dijital tartı, tencere, demir testeresi, kablolu fener, 4 adet büyük boy pil, 16 adet kalem pil, bol miktarda gıda ve giyim olmak üzere yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.