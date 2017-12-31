(Görüntülü Haber) Piyano dahilerinin avcısı Elena

Fuat KARS- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- RUSYA\'da, piyano eğitimi alan ve katıldığı uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Elena, tatil için geldiği Türkiye\'de tanıştığı Tarık Çekiç\'e aşık oldu. Müzik kariyerini ve ailesini ülkesinde bırakan Elena, Tarık Çekiç ile Bursa\'da evlendi. İki yıldır piyano kursu veren Elena Çekiç, Suriye\'deki iç savaştan kaçıp gelen 16 yaşındaki Tambi Asaad Cimuk\'a verdiği eğitim ile ABD, Rusya, Bulgaristan, İspanya, İsveç ve Almanya\'daki toplam 8 yarışmanın 5\'inde birincilik, ikisinde ikincilik, birinde de beşincilik kazanmasını sağladı. Çekiç\'in diğer öğrencileri Mert Hakan Şeker, İspanya, Almanya, İsveç, Bulgaristan ve Roma\'da birincilikler, Arya Su Gülenç ise Bulgaristan ve italya\'daki yarışmalarda birinci oldu, ABD ve Fransa\'da ise ikincilik elde etti. Elif Sinan adındaki genç yetenek ise New York\'ta Long Island Konservatuarı\'na yarı burslu olarak piyano dersi alıyor.



Rusya\'da yaşayan ve annesi müzik öğretmeni olan Elena, piyano ile 4 yaşında tanıştı 1 yıl sonra sahneye çıktı. Geçen yıllarda piyano ustalarından özel kurslar alan Elena, liseyi tamamladıktan sonra konservervatura gitti ve katıldığı birçok uluslararası yarışmalardan birincilikle ayrıldı. Yaklaşık 7 yıl önce tatil için Antalya\'ya gelen genç piyanist burada Bursa\'da Mali Müşavirlik yapan Tarık Çekiç ile tanışıp iki yıl sonra da evlendi. Müzik kariyerine son veren, ailesini ülkesinde bırakan Elena Çekiç daha sonra eşinin görev yaptığı Bursa\'ya yerleşti. Evliliklerinden iki çocukları olan Elena, eşinin kendisine piyano almak için gittiği Mix Müzik & Akademix Güzel Sanatlar\'ın sahibi Rüstem Avcı\'dan piyano eğitimi vermesi için iş teklifi aldı. Bu teklifi kabul eden Elena Çekiç önce Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Bursa\'ya yerleşen Tambi Asad Cimuk\'u piyano dünyasına kazandırdı.



37 yaşındaki Elena Çelik, akordeon eğitimi almak için kendisinden yardım isteyen Tambi Asad Cimuk\'u piyanoya yönlendirdi. Bu konuda hiç bir becerisi olmayan Tambi Asad Cimuk\'a zor parçaları çaldırarak piyanoyu sevmesini sağlayan Rus eğitmen, Suriyeli gencin ABD, Rusya, Bulgaristan, İspanya, İsveç ve Almanya\'daki toplam 8 yarışmanın 5\'inde birincilik, ikisinde ikincilik ve bir de beşincilik kazanmasını sağladı.



Uludağ Üniversitesi\'nde konservatuar eğitimi alırken kendisine ders verdiği 20 yaşındaki Elif Sinan ise İspanya, Almanya ve İsveç\'te katıldığı uluslararası yarışmalarda 2\'ncilik ödülleri alırken kendisini izleyip hayran kalan New York\'ta yaşayan ve Long Island Conservatory\'nin sahibi olan Tamara Poddubnaya\'nın yüzle 50 burslu teklifi üzerine 4 ay önce ABD\'ye gitti. Elif Sinan iki aylık bir çalışmanın ardından ABD\'de katıldığı iki yarışmadan birinde ikinci oldu, diğerinde ise şubat ayında yapılacak finale kalmaya hak kazandı.



Elena Çekiç\'in bir diğer öğrencilerinden 8 yaşındaki Arya Su Gülenç, Bulgaristan ve İtalya\'da yapılan yarışmalardan 1\'incilik, ABD ve Paris\'te katıldığı yarışmalarda ise ikincilikler alırken, 11 yaşındaki Mert Hakan Şeker ise uluslararası 8 yarışmadan birincilik almayı başardı. Seyyah Tatlıdede isimli 14 yaşındaki bir diğer öğrencisi Almanya\'a katıldığı yarışmadan 1\'inci oldu Bulgaristan\'da ise 3\'ncülük elde etti. Tatlıdede özel davet üzerine önümüzdeki günlerde Gürcistan\'a gidip konser verecek.



Geleceğin piyano dahisi gençleri bulup müzik dünyasına kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Elena Çekiç, \"Onların başarısı benim için büyük bir gurur. Kendelerini izlerken çok keyif alıyorum\" dedi.

