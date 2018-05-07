(Görüntülü Haber) Pitbullu fuhuş çetesi polis baskınına karşı 24 saat gözcülük yapıyormuş

ADANA, (DHA) Adana\'nın Kozan ilçesinde evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde yabancı uyruklu kadınları dünyanın en tehlikeli köpek cinsi olan pitbul ile korkutularak zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2\'si kadın 18 kişi ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çete üyelerinin fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için 24 saat gözcülük yaptığı belirlendi. Adana ve Kozan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç ayrı eve düzenlenen fuhuş operasyonunda Gürcistanlı F.T. (23), G.Ö. (35) ve A.T. (26) adlı kadınlar kurtarılırken onları pitbul cinsi köpekle korkutan fuhuş yaptırdığı belirlenen CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. gözaltına alındı. Pitbul cinsi köpeğe de el konuldu. YÜZDE 50 PAY ALIYORLARMIŞ Kozan Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan çete üyelerinin, ilçeye evlilik vaadiyle kandırıp getirdikleri yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırıldığı, kime zaman pitbul cinsi köpekle korkutuldukları, çetenin yüzde 50 pay aldığı, ayrıca müşterilerin de köpekle olayı kimseyi anlatmamaları için tehdit edildiği de belirlendi. Ayrıca fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için bazı çete üyelerinin 24 saat gözcülük yaptığı da anlaşıldı.Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi\'ne sevk edildi. Gürcistanlı 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.