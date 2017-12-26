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(Görüntülü Haber) Pırlanta, elmas ve safir bu fuarda buluştu

İSTANBUL, (DHA) ÜRETİCİLER ile mücevher meraklılarını bir araya getiren ve geleneksel hale gelen 21'inci Mücevher Fırsat Günleri, Harbiye Askeri Müzesi’nde kapılarını açtı

26 Aralık 2017 20:18

İSTANBUL, (DHA) ÜRETİCİLER ile mücevher meraklılarını bir araya getiren ve geleneksel hale gelen 21\'inci Mücevher Fırsat Günleri, Harbiye Askeri Müzesi’nde kapılarını açtı. 31 Aralık’a kadar sürecek etkinlikte, yüzde 70’e varan indirimlerle pırlanta, elmas, altın kolyeler, yüzükler, küpeler, setler satılacak. Mücevher Fırsat Günleri\'ni düzenleyen Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yerdan, 295 liradan başlayan fiyatlarla pırlanta yüzükler olduğunu belirterek şunları söyledi: \"40’a yakın firmamız var içerde. Organizasyona katılan firmaların tamamı yerli firma. Biliyorsunuz ki yıl dönümünden itibaren yeni koleksiyonların hazırlanması gerekiyor. Yeni koleksiyonlar hazırlandığı zaman ellerinde kalmış olan ürünleri buraya gelip bu fırsat günlerinde, 7 günlük bir organizasyon içerisinde bunu değerlendirip son nihai tüketiciye ellerinde çok cüzi karlarla verip, yeni sezona yeni ürünlerle hazırlanıyorlar. Bunun için avantajlı bir organizasyon aynı zamanda organizasyonumuzun içerisinde tamir bakım atölyelelerimiz mevcut. Gelen ziyaretçi tamir bakım atölyesinde ücretsiz olarak tamir bakımlarını yaptırıyorlar ürünlerin. Bütün ürünlerimiz firmaların üretici garantisindedir yani eğer pırlantalı ürün diyorsa gerçek pırlantadır.\" \"PIRLANTA, ELMAS, SAFİR GİBİ DEĞERLİ TAŞLAR OLACAK\" Yerdan, saat 10:30\'da fuarın kapılarının açıldığını ve saat 20:00\'a kadar ziyaret edilebildiğini söyledi. Pırlantanın yanı sıra elmas, safir, yakut gibi değerli taşların da yer alacağı fuarda gümüş, saat ve gözlük gibi ürünler de mevcut.

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