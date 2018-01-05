(Görüntülü Haber) Petshoptan tasma ve oyuncak çalan iki kardeş yakalandı

Alaattin ONUR AKYAZI(Sakarya), (DHA) -SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde bir petshoptan köpek tasması ve oyuncak çaldıkları belirlenen iki kardeş yakalandı. Akyazı Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi\'nde bulunan petshopa giren iki kişi, köpek tasmaları ve oyuncak çaldı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisi olarak Mehmet ve Fatih T. isimli iki kardeşi belirledi. İki kardeş polisin yaptığı operasyonla yakalanırken, evlerinde bulunan tasmalar ve oyuncaklar petshopa teslim edildi. Mehmet ve Fatih T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.