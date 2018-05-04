(Görüntülü Haber) PERYÖN, Türkiye'nin “insana değer” uygulamalarını ödüllendirdi

İSTANBUL, (DHA)- ÖRNEK teşkil eden çalışmaları sektöre kazandırmak ve kurumların birbirinden öğrenme sürecini desteklemek hedefiyle verilen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri bu yıl 10\'uncu kez sahiplerini buldu. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen ve bu sene 24 kurumun 28 farklı projeyle son aşamaya ulaştığı PERYÖN İnsana Değer Ödülleri\'nde, Fark Yaratan İK Projeleri Kategorisi’nde İK’da Dijital Dönüşüm alanında Borçelik, İşveren Markası Yönetimi başlığında Doğuş Otomotiv, İnovasyon Kültürü Geliştirme alanında Ak – Kim Kimya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında Arçelik – LG ve Çalışan Sağlığı ve Yönetimi alanında ise Tüpraş ödüle layık görüldü. BÜYÜK ÖDÜL İLK KEZ PAYLAŞILDI Ana kategorilerde ise aylar, yıllar süren bir süreci değerlendiren ve gala gecesinin en büyük ödülü olan İnsana Değerde Liderlik Kategorisi’nde bir ilk yaşandı. Abdi İbrahim İlaç ve Arçelik- LG Büyük Ödülü paylaştı. Memnuniyet ve Bağlılık Kategorisi’nde Esbaş, Etkin İşgücü Yönetimi Kategorisi’nde Sahibinden.com, Gelişim ve Dönüşüm Kategorisi’nde ise Akbank bu yılın ilham veren kurumları oldu. \"İYİ İŞLERİ DUYMAYA, BAŞARIYI PAYLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR\" PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’ne katılan tüm uygulama ve projelerin iş yaşamına önemli katkılar sağlayacak nitelikte olduğunu dile getiren PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Berna Öztınaz,\"Bu güzel işleri yapanları ödüllendirmekten dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Sonrasında da bu öğrendiklerimizi çeşitli platformlarda bilmek isteyen herkesle paylaşacağız. İyi şeylerin paylaşılması gerektiğine inanlardanım. Bizim de toplum olarak güzel işleri duymaya, paylaşmaya ve başarıyı beraber kutlamaya ihtiyacımız var. O başarı insanlara daha iyisini yapma cesareti veriyor. Dolayısıyla hem iş hayatı için hem de hayatın her alanı için takdiri çok kıymetli buluyorum, ödülün esas amacı da bu zaten\" dedi. \"BAŞVURU SAYISININ YÜKSELMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\" Ödül alan projeler seçilirken hangi aşamalardan geçtikleri hakkında da bilgi veren Öztınaz, \"Ana kategori hariç tüm kategorilerde saha denetimi var. Saha denetimi yapan ekip, süreçlerin üzerinden geçip bir puanlama yapıyor. Sonrasında şirketler fark yaratan projelerle gelip jürilere sunum yapıyorlar. Her kategori için farklı jüri üyelerimiz var. Bu sunum ve saha değerlendirmesi sonucunda da kazananlar belli oluyor. Ardından şirketler geri bildirim alıyor. En iyi uygulamalarını başta PERYÖN üyeleriyle paylaşıyorlar. Bu yıl toplam 24 şirketten 28 adaylık aldık. Bu sayının giderek yükseliyor olması bizim için çok keyifli. İşin içinde Türkiye\'nin hatırı sayılır şirketlerinin yanı sıra küçük ve dinamik şirketleri de var\" diye konuştu. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nin metodolojisinin yapılandırılması ARGE Danışmanlık, metodolojiye uygun saha ziyaretleri ve raporlama ise Deloitte Türkiye tarafından gerçekleştirildi, değerlendirme yaparak bilgi ve deneyimleri doğrultusunda ödül sahiplerini belirleyenler ise “Değer Verenler” oldu. “Değer Verenler” yani jüri, farklı sektörlerde geniş bir tecrübeye sahip, iş insanları, girişimciler, yöneticiler, danışmanlar, insan kaynakları uzmanları, gazeteciler ve akademisyenlerden oluştu.