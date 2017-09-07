(Görüntülü Haber) Perge'nin Helenistik kuleleri restore ediliyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - PERGE Antik Kenti\'ndeki Helenistik kulelerde Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü gözetiminde konservasyon, restorasyon ve bütünleme çalışmaları başladı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Aksu İlçesi\'nde M.Ö. 2. ve 3. yüzyıldan kalan Perge Antik Kenti\'ndeki Helenistik kulelerde restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi. 2007 yılında çelik konstrüksiyon ile çevresi korumaya alınan kulelerin restorasyonuna ilişkin ihalenin tamamlandığını belirten Karabayram, antik yapının Pamfilya döneminin en gösterişli yapılarından olduğunu vurguladı. Helenistik kulelerde inceleme yapan Cemil Karabayram, kulelerin savunma amaçlı değil görsel amaçlı inşa edildiğini söyledi. 2.5 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilecek restorasyon projesi hakkında bilgi veren Karabayram, kulelerdeki çalışmaların geçmişinin iki binli yılların başına denk geldiğini ifade etti. Projenin o zaman hazırlandığına değinen Karabayram, \"Buradaki taşlar tasnif edilip ayrıldı. Kuleye ait iki bine yakın taş tasnif edildi. Şimdi bu taşların kullanılabilecek bir bölümünün kulelere düzenli bir şekilde yeniden bağlantıları yapılarak kullanıma açılması planlanmakta. Kulelerin gelecek nesillere aktarılması için çok ciddi bir çalışma başlatılıyor\" diye konuştu. Projede kesinlikle \'tamamlama\' işleminin yapılmayacağının altını çizen Karabayram, çalışmaların 2019 yılı ortalarında tamamlanacağını, kulelerin bölge turizmine kazandırılacağını söyledi. Geçmiş dönemde yapılan çalışmalarda kulelerin taş kayması ve olabilecek bir yıkılmaya karşı çelik konstrüksiyon ile desteklendiğini vurgulayan Cemil Karabayram, \"Çalışmanın ardından kuleler çelik yığını görünümünden kurtulacak. Bulunan taş bloklar ve taşlar elden geçirildi. İlgili koruma bölge kurulunun onayı alındı. Şu anda taşların birçoğunun yeri belli. Çalışmalar bittiğinde Helenistik kulelerin yüzde 70 ve 80\'lik bölümünü kullanıma açmış olacağız. Proje bilimsel ve akademik danışmanların koordinasyonuyla yürütülecek\" diye konuştu. TİYATRO BÖLÜMÜ KULLANIMA AÇILACAK Perge\'de Helenistik Kulelerin restorasyonu dışında farklı çalışmaların olduğunun altını çizen Karabayram, sözlerini şöyle sürdürdü; \"Tiyatro bölümü kullanıma açılması söz konusu. Bununla beraber stadyumda da bakanlık desteğiyle çalışma başlatıldı. Bir tarafta da antik kentin merkezinde boylu boyunca gidilen caddemiz var. Caddenin de belgeleme ve ihale çalışmaları başladı. Perge\'de ciddi bir restorasyon ve iyileştirme olacak. Proje Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun desteğiyle tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarda emeği olan kazı başkanları Prof. Dr. Jale İnan, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu ve şu anki kazı başkanı Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel\'e teşekkür etmek istiyorum. Perge\'de çok ciddi bir iyileştirme olacak. Bu bölgede asla tamamlama yapılmayacak. Bu söz konusu bile değil. Mevcut malzemelerden yola çıkılarak restorasyonu bitireceğiz.\"