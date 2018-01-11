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(Görüntülü Haber) Pendik'te trafik kazası: 2 ölü,1 yaralı

    Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) PENDİK Kaynarca'da trafik kazasında 2 kişi bir kişi de yaralandı

11 Ocak 2018 12:08

 

 

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) PENDİK Kaynarca\'da trafik kazasında 2 kişi bir kişi de yaralandı. Kaza saat 02.00 sıralarında Kaynarca Mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Akar (46) yönetiminde ki 34 VBZ 34 plakalı araç D-100 Karayolu, Pendik Tuzla istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada araçtaki Güven Maden(30) ve Kızıl Ahmet İmre araçta sıkışırken Halil İbrahim Akar kendi imkanı ile araçtan çıkmayı başardı. Olayı gören vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halil İbrahim Akar’ın tedavisini ayakta yaparken, araçta sıkışan iki kişinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ölen iki kişi olay yerine .ağrılan itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde ölen iki kişi ise Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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