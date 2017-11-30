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(Görüntülü Haber) Pendik'te TIR'daki demirler 7 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

* Annesi ve ablasıyla yürüyen küçük çocuğun üzerine yol kenarındaki TIR'da bulunan inşaat demirleri devrildi

30 Kasım 2017 15:03

* Annesi ve ablasıyla yürüyen küçük çocuğun üzerine yol kenarındaki TIR\'da bulunan inşaat demirleri devrildi.


 

* Küçük çocuk, iş makinesinin yardımıyla demirler altından çıkarıldı. Ancak 7 yaşındaki Talha\'nın hayatını kaybettiği belirlendi.


 

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -  Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuğun üzerine TIR\'daki inşaat demirleri devrildi. Küçük çocuk  demirlerin altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı annesi ve aynı okulda öğrenci olan 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, TIR\'dan devrilen  inşaat demirlerinin altında kaldı. O anlar da yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Demirlerin altında kalan küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Bir iş makinesi getirilerek demirler kaldırıldı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha Aksoy\'un hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla TIR sürücüsü gözaltına alındı.


 

 

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