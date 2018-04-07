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(Görüntülü Haber) Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 5 katlı binanın 2 katındaki odanın penceresinden düşen 6 yaşındaki Hakan Günenç yaralandı

07 Nisan 2018 00:49

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 5 katlı binanın 2 katındaki odanın penceresinden düşen 6 yaşındaki Hakan Günenç yaralandı. 7 metre yükseklikten düşen çocuğu, dükkanın tentesi kurtardı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katındaki Hakan Günenç, annesinin mutfakta yemek yaptığı sırada yalnız olduğu odanın penceresinden sarktı. Çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü. Küçük çocuk düşme esnasında önce binanın zemin katında bulunan bir dükkanın tentesine çarptı. Bu sayede düşme şiddeti azalan çocuk, daha sonra binanın alt kısmında duvarın dibinde bulunan toprağa düştü. Olayı görenler küçük çocuğun mucize kurtuluşu karşısında büyük sevinç yaşadı. Küçük çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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