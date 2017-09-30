T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Pencere pervazında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU'da, Libyalı annelerinin 1'nci kattaki evlerinde bırakıp alışverişe gittiği 4 çocuktan 2

30 Eylül 2017 20:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU\'da, Libyalı annelerinin 1\'nci kattaki evlerinde bırakıp alışverişe gittiği 4 çocuktan 2.5 yaşındaki Talia Saif Ethabıt, pencerenin dışındaki pervaza çıkması ardından kardeşlerinin pencereyi kapatması üzerine cam ile korkuluk arasında mahsur kaldı. Büyük korku yaşayan çocuk, itfaiyenin çalışması sırasında annesinin gelmesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi\'nde 4 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Libyalı annelerinin 1\'nci kattaki evlerinde kapıyı üzerlerine kilitleyip alışverişe gitmesi ardından 4 çocuk yalnız kaldı. Evde oynarken çocuklardan Talia Saif Ali Ethabıt, salonun penceresini açıp pervaza çıktı. Kardeşleri arkasından pencereyi kapatınca küçük çocuk korkuluk ile cam arasında sıkıştı. Çocuklar, hem üstten, hem de yana doğru açılabilen pencereyi tekrar açamadı. Pervazda cam ve korkuluk arasında mahsur kalarak ağlayan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, 112, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kapının dışarıdan kilitlenmesi nedeniyle eve giremedi. İtfaiye eri çocuğu kurtarmak için merdivenli araçla pencereye çıktı. Kurtarma çalışması sırasında çocukların annesi geldi. Koşarak kapıyı açan anne ile birlikte eve giren UMKE ekipleri pencereyi içeriden açarak çocuğu kurtardı. Ekipler, Libyalı anneyi çocukları yalnız bırakmaması konusunda uyardı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA  BOLU LibyalıTalia Saif EthabıtOlaysaatBorazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın CaddesiLibyalıSaif Ali EthabıtsalonunOlayUMKEKurtarmaEkipler Libyalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24