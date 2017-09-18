(Görüntülü Haber) Pegasus Golf Challenge Turnuvası Kemer Country Club’ta gerçekleşti

Betül KARABACAK/Oral OKAYBEN-İSTANBUL(DHA) - PEGASUS Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 16-17 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club’ta gerçekleştirildi.





16 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan turnuva, 17 Eylül Pazar akşamı düzenlenen ödül töreniyle son buldu. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı Pegasus Golf Challenge Turnuvası’na golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.





Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda ilk gün 108, ikinci gün 108 olmak üzere toplam 216 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti. Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı ve Kemer Country Club Genel Müdürü Blagoy Lerga’dan aldı. Ladies Longest Drive, Men’s Longest Drive, Ladies Nearestto Pin ve Men’s Nearestto Pin özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken, Gross Ödülü’nün sahibi ise ödülünü Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı.





\"GOLF, YABANCI TURİSTLERİN TÜRKİYE\'YE GELMESİ AÇISINDAN DESTEKLENMESİ GEREKEN BİR SPOR\"





Ödül töreni sonrası DHA\'ya konuşan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, \"Golf, uzun yıllardır sponsorluğunu yaptığımız ve Türkiye\'de gelişmesine ön ayak olduğumuz sporlardan bir tanesi. Golf, bize göre özellikle yabancı turistlerin Türkiye\'ye gelmesi ve Türkiye\'nin tanıtımı açısından desteklenmesi gereken spor alanlarından biri. Biz de desteğimizi bu tür turnuvalarla vererek buradaki birlikteliğimizi spor camiasıyla birlikte sürdürüyoruz. Burada ülkemiz ne kadar iyi tanınırsa, buradan ne kadar iyi golf oyuncumuz yetişir uluslararası arenalarda ülkemizi temsil ederse ülkemize o kadar çok turist geleceğini, ülkemizin spor alanında daha da tanınacağına inanıyoruz, bu yüzden de desteğimizi sürdürüyoruz. Tüm sporculara başarılar dilerim\" diye konuştu.





PEGASUS GOLF CHALLENGE 2017 KAZANANLARI





\" Erkekler A kategorisinde birinci Ahmet Kaya, ikinci Bülent Ciritçi, üçüncü Kadir Aydın, Erkekler B kategorisinde birinci Mehmet Saraçoğlu, ikinci Hasan Gülkaya, üçüncü Zeki Zorlu, Erkekler C kategorisinde birinci Tahsin Gürdoğan, ikinci Victor Ponta, üçüncü Ahmet Hanif, Kadınlar A Kategorisinde A1 – HyunJin Kim, A2 – Özlenen Başoğlu, A3 – Okgil Hwang Lee, Kadınlar B kategorisinde B1 – Nesrin Sarıoğlu, B2 – Oya Dağlı, B3 – Ayşegül Divringi, Nearestto Pin\'de Men’s – Selim Gülmen, Ladies – Okgil Hwang Lee, Longest Drive\'da Men’s – Gentaro Fujie, Ladies – Efes Alemdar, Gross\'ta Ali Rıza Veziroğlu ve Teşvik Ödülünde Turgay Akbal.\"