(Görüntülü Haber) Pederson, Halikanassos kazılarının 50 yılını anlattı

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA) tarafından Türk-Danimarka arkeoloji ortak çalışmalarının 50\'nci yılı nedeniyle düzenlenen Halikarnassos Kazıları konferansına katılan Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Paul Pederson, 50 yıllık geçmişe dayanan Halikarnassos Kazıları\'nda birçok bilgi birikimi olduğunu belirterek, yeni kitapların hazırlandığını söyledi. AKADEMİA tarafından Heredot Kültür Merkezi\'nde, Türk-Danimarka arkeoloji ortak çalışmalarının 50\'nci yılı nedeniyle Bodrum Kalesi\'nin kazılarında ve Mozole\'nin kazılarında görev alan Danimarkalı arkeolog Prof.Dr. Paul Pederson\'un konuşmacı olarak katılımıyla Halikarnassos Kazıları isimli konferans düzenlendi. Konferansa Danimarka\'nın Türkiye Büyükelçisi Svend Olling, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demirmöz, AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal, çok sayıda arkeolog ve tarihle ilgilenen Bodrumlular katıldı. Mozole\'nin yapımı ve modern kültürün etkileşimlerini anlatan Danimarkalı arkeolog Prof.Dr. Paul Pederson, antik Halikarnassos\'un sur duvarları ile ilgili yeni bir kitapta yayınlanacağını söyledi. Modern dünya ve Danimarka kültürlerinin kökünün Akdeniz\'e dayandığını belirten Danimarkalı arkeolog Prof.Dr. Paul Pederson, lise öğrencilerine Halikarnassoslu Heredot\'un tarih bilimi ve ilkelerinin öğretildiğini anlattı. Pederson, bu nedenle etkilerinin mimari alanda da görüldüğünü söyleyerek, Danimarka\'daki birçok eski bina yapılırken bu yapılardan esinlenilerek hazırlandığını ifade etti. Pederson, 50 yıllık ortak bir çalışma yapılmasına da imkan verilmesinin Danimarka için önemli olduğunu vurguladı. MOZOLE PROJESİ HAZIRLANIYOR AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal, Cumhuriyet İlkokulu ile Mozole arasında Arkeopark kurulması ile ilgili vatandaşlardan ve velilerden tepki aldığını belirterek, \"Mozole projemiz çok sağlıklı adımlarla ilerliyor. Cumhuriyet İlkokulu\'nun taşınması sözkonusu. Fakat öğrencilerimizi mağdur etmeden, depreme dayanaklı ve modern bir okula taşınmasını arzu ediyoruz. Okul da, sonradan yapılmış ek yapılardan kurtarılarak orjinal taş okul binasını müze projemize dahil edeceğiz. Öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Ancak, tarih ve kültürden de mahrum olmayacaklar\" dedi. Konferans sonunda Vakıf Başkanı Kartal, Danimarkalı arkeolog Prof.Dr. Paul Pederson\'a teşekkür plaketi verdi.