(Görüntülü Haber) Pedagog: Çocuk istismarcıları tedaviye cevap vermiyorsa idam edilmeli

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Uzman Pedagog İshak Orhan, çocukların cinsel istismara uğramalarında en büyük etkenlerden birinin teknoloji olduğunu söyledi. Orhan, \"Anne ve babalar, çocukları başlarından gitsin diye, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi teknolojik aygıtlarda daha fazla vakit geçirmelerine izin veriyor. Onlar da yanlış kişilerle tanışıp, yanlışı, doğruyu ayırt edemiyor. Cinsel istismar yapan kişilerin de asla sokaklarda gezdirilmemesi gerekiyor. Tedaviye cevap vermeyip devam ediyorlarsa, gerekirse idam edilsin\" dedi. Uzman Pedagog İshak Orhan, teknoloji nedeniyle çocukların internette zararlı sitelere girdiğini ve yanlış kişilerle tanıştığını, bu nedenle de kandırıldıklarını söyledi. Özellikle yeni ergenliğe giren 13-14 yaşlarındaki çocukların internet ortamında kandırıldığını belirten Orhan, \"Anne ve babalar, çocuklarını susturmak amacıyla çoğunlukla ellerine cep telefonu, tablet ya da bilgisayar veriyor. Bu araçlar çocukların beyin hücrelerini öldürüyor. Evde kablosuz internet (wifi) sürekli açık oluyor. Eskiden wifi mi vardı? Wifi bulunan ortam, negatif bir enerji yayıyor. Belli dönemlerde bunu kapatalım. En azından geceleri kapatalım. Çocuklarımız geceleri anne babadan gizli, uyumuyor. Wifi açık olduğu için ellerinde telefonları, bilgisayarları, porno yayınlara bakıyor. Çocuklar buradan mesajlaşmalar yapıyor. Kandırılmalar ordan geliyor. Özellikle 12-13 yaşındaki çocuklar, yeni ergenliğe giren çocuklarımız ciddi kandırmalarla karşı karşıya kalıyorlar.\'\' \'ANNE VE BABALAR ÇOCUK EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERMELİ\' Anne ve babaları çocuklarıyla yakından ilgilenmelerini tavsiye eden Orhan, \'\'Yetişkinlerimiz de ellerindeki telefonları bırakıp çocuklarıyla ilgilensinler. Evlerinde çocuklarıyla vakit geçirsinler. Çocuklarının eğitimleriyle ilgilensinler. Evin içerisinde çocuklara sevgiyle hareket ediliyorsa, dışarıdan kimse o çocukları kandıramaz. Ancak tam tersi anne, baba arasında kavga varsa, kıskançlıklar varsa, bu çocuklar çok rahat kandırılabilir. Anne, babalar da kendilerini yetiştirsin. Dizilerle, filmlerle ya da gereksiz şeylerle uğraşacağına, kitap okuyup, kendini geliştirsin. Çocuklarımız bir daha çocuk olmayacak. O sebeple ciddi bir şekilde çocuk eğitimine ağırlık verilmeli\" dedi. \'TEDAVİYE CEVAP VERMİYORSA, İDAM EDİLMELİ\' Çocuklara cinsel istismarda bulunan kişilerin tedavi edilmeleri, tedaviye cevap vermediği taktirde gerekirse idam edilmesi gerektiğini kaydeden İshak Orhan, \"Cinsel istismar çok önemli bir konu. Cinsel istismar yapan kişilerin de asla sokaklarda gezdirilmemesi gerekiyor. Onların bir şekilde rehabilite edilmeleri, tedavi edilmeleri gerekiyor. Atalım demiyorum. Tedaviye cevap vermeyip devam ediyorlarsa, gerekirse idam edilsin. ABD\'de idam kaldırılmıyor da bizim ülkemizde neden kaldırılıyor? Gerekirse idam edilmeliler. Tedavi edilemiyor, devam ediyor, zarar veriyorlarsa o zaman ya hapsedilecekler, asla dışarı çıkartılmayacaklar ya da idam edilecekler. Zarar vermeleri önlenecek. Bir kötü, milyonlarca kişiye zarar veriyor, o kötüye bir şey yapmıyorsunuz, bu sefer milyonlarca kişiye zulüm ediyorsunuz. Devletimizin de bu konuda gerekeni yapması gerektiğini düşünüyorum\" diye konuştu.