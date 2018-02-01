(Görüntülü Haber) Pazar'da taş ocağı açılacak köylerde heyelan endişesi

Aytekin KALENDER RİZE-DHA RİZE\'nin Pazar ilçesinde, 3 köyün birleştiği noktada açılan taş ocağının sahasının genişletilmesi için halkın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine katılımı toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan vatandaşlar heyelanlı bölge olan köylerinde yapılacak patlatmalardan çekindiklerini belirtti. Pazar ilçesi Subaşı, Derebaşı ve Yavuz Köylerinde yer alan taşocağı için işletme sahibi saha genişletme başvurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü saha genişletme talebi yapılan bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla halkın Çevresel Etki Değerlendirme sürecine katılımı toplantısı düzenlendi. Pazar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şefi Alpaslan Kalemci başkanlığında yapılan toplantıya 50 dolayında vatandaşa katıldı. Toplantıda söz alan ÇED firması yetkilisi Ünsal Uzun, 24 hektar olan taş ocağı sahasının 50 hektara çıkarılarak yıllık 1 milyon ton taş alımının planlandığını açıkladı. Uzun, alınacak taş için bölgede kırma eleme tesisi kurulmayacağını, taşların kamyonlarla 11 kilometre mesafedeki kırma eleme tesisine taşınacağını belirtti. \'HEYELAN TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKTİLER\' Toplantıda söz alan Derebaşı Köyü eski Muhtarı Hızır Yüksel, köylerinde yıllar önce meydana gelen heyelanda 20 evin hasar gördüğünü, 7 eve ise oturulamaz raporu verildiğini hatırlatarak taş ocağında yapılacakpatlatmalardan çekindiklerini anlattı. Toplantı vatandaşların görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.