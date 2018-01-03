T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Paylaşmak engel tanımaz'

Ali KADI NİĞDE,(DHA)NİĞDE Rehberlik Araştırma Merkezi ile Gönül Elçilerinin desteğiyle 'Paylaşmak Engel Tanımaz' projesi kapsamında oyuncak toplama kampanyası başlatıldı

03 Ocak 2018 19:31

Ali KADI NİĞDE,(DHA)NİĞDE Rehberlik Araştırma Merkezi ile Gönül Elçilerinin desteğiyle \'Paylaşmak Engel Tanımaz\' projesi kapsamında oyuncak toplama kampanyası başlatıldı. Rehberlik Araştırma Merkezi\'nde gerçekleşen kampanya açılış programında 300 oyuncak özel çocuklara hediye edildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek\'in eşi Dr. Çiğdem Şimşek, vatandaşlardan sağlam ve temiz olan ikinci el oyuncakları özel çocukların kullanması için istedi. Dr. Çiğdem Şimşek, \'Paylaşmak Engel Tanımaz\' projesinin hedefinin aile ve çocuklarda paylaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara karşı farkındalık oluşturup onların mutluluğuna destek olmak olduğunu söyledi. Şimşek, Amacımız kırsal kesimden gelen buraya eğitsel tanı almak için gelen çocuklarımızı mutlu etmek ve onlara ödül olarak oyuncak hediye etmekti. Asıl amacımız ise evlerimizde kullanmadığımız oyuncaklarımızı çocuklarımızın oynamadığı oyuncaklarımızı kullanılabilir durumdaki oyuncakları Rehberlik Araştırma Merkezine bağışlayarak kırsal kesimden gelen dezavantajlı çocuklarımıza hediye etmek. Bizler projenin tanıtımı için yeni oyuncaklar aldık yaklaşık 300 kadar oyuncakla bizler bu projeye başladık. Bundan sonraki desteğimiz ise sıfırda olabilir temiz ikinci el de olabilir. Evlerimizdeki oyuncakları toplayarak bu çocuklara ulaştırmak istiyoruz dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADI NİĞDEDHANİĞDE Rehberlik Araştırma MerkeziGönül ElçilerininEngel TanımazRehberlik Araştırma MerkeziNiğde Valisi YılmazDrAmacımızAsılRehberlik Araştırma MerkezineBizlerBundanEvlerimizdeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24