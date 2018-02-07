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(Görüntülü Haber) Patlama olan lisede eğitime bir gün ara verildi

Mehmet CANDAN, Davut CAN İZMİR, (DHA) İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Öznur Güzelocak'ın (45) öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamanın ardından, eğitime bir gün ara verildi

07 Şubat 2018 15:10

Mehmet CANDAN, Davut CAN İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde, Öznur Güzelocak\'ın (45) öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamanın ardından, eğitime bir gün ara verildi. Yaşamını yitiren Güzelocak\'ın cenazesi ise Elazığ\'da toprağa verilmek üzere eşi Edip Güzelocak tarafından teslim alındı. Dün (salı) saat 11.33\'te, öğrencilerin derste olduğu sırada, doğalgaz kazanındaki basınç yükselmesi nedeniyle, Sarnıç Mahallesi?ndeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kalorifer dairesinde patlama meydana geldi. Olayda yıkılan duvarın altında kalıp ağır yaralanan, okuldaki Halk Eğitim Merkezi\'nin açtığı \'kırkyama\' kursuna katılanlardan Öznur Güzelocak, hastanede yaşamını yitirdi, 4 kişi de hafif yaraladı. Patlamanın ardından, lisede eğitim ve öğretime bugün bir gün süreyle ara verildi. ÖĞRENCİLER VE AİLELERİNE PSİKOLOJİK DESTEK Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün, travma yaşatma potansiyeli olan olaylarda devreye soktuğu \'krize müdahale ekipleri\' de, öğrenciler ve aileleriyle görüşüp psikolojik destek sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri ise başlatılan soruşturma kapsamında, okuldaki idari ve teknik incelemelerini sürdürürken, patlamanın meydana geldiği kazan dairesinde temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor. Patlamanın etkisiyle oluşan hasar yüzünden okulun elektrikleri kesilirken, kalorifer sistemi de devre dışı kaldı. Olay anında panikle dışarıya çıkan ve okul çantaları ile bazı eşyalarını sınıflarında bırakan birkaç öğrenci de, bugün sabah saatlerinde okula uğrayarak eşyalarını aldı. EŞİNİN CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDI İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi tamamlanan Öznur Güzelocak\'ın cenazesini ise eşi Edip Güzelocak teslim aldı. Açıklama yapmayan acılı eş, cenazeyi alırken gözyaşlarına boğuldu. Kızı Damla Güzelocak\'ın patlamanın yaşandığı okulda eğitim görmesi nedeniyle, anne Öznur Güzelocak\'ın, onunla daha fazla ilgilenebilmek için okulda kursa katıldığı öğrenildi. Talihsiz kadının cenazesinin hava yoluyla, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ\'ın Sivrice ilçesine götürüleceği belirtildi

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