(Görüntülü Haber) Patileriyle kasabın camına vurup yiyecek bekliyorlar

Ergün AYAZ/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, kasabın camına her sabah patileriyle vuran ik köpek, kasap Tuncer Demir\'in verdiği etlerle besleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Gebze Hayvan Barınağı\'nca tedavileri yapılan ve aşılanan \'Maviş\' ile \'Zeytin\' adlı köpeklere Gebzeli esnaf sahip çıktı. Kasaplık yapan esnafın sık sık yemek verdiği \'Maviş\' ve \'Zeytin\', bir süre sonra patileriyle kasabın camına vurarak, çalışanlardan yemek bekledi. Kasaplar, köpeklerin cama patilerini vurmasıyla kapıyı açıp, onlara yiyecek getirdi. Köpeklerin bu hereketleri esnafın ilgi odağı haline geldi. Köpekleri besleyen kasap Tuncer Demir, \"Hayvanlara ilgim, çocukluğumdan beri var. Bu hayvanlar, günün belli saatlerinde aç oldukları zamanlarda benim oturduğum koltuğun bulunduğu camın önüne gelirler, cama vururlar. Ben, arkadaşlarıma talimat verdim. Çalışanlarım, köpeklerin yiyeceklerini temin ederler. Onları doyurmak, bizi mutlu ediyor. Günün belli saatlerinde hepsi, bizi ziyaret ederler. Yiyecek vermeyi unuttuğumuz zaman patileriyle cama vurarak, bizi uyarıyorlar\" dedi.