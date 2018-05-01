(Görüntülü Haber) Patates üreticisi sıkıntılı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde patates hasadına kısa süre kalırken, üretici, bir yandan hastalık diğer yandan rekolte yönünden sıkıntılı günler yaşıyor.



Henüz hasadına başlanılmayan patatesin bu yıl ilçede yaklaşık 17 bin dekar alana ekildiğini belirten Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mahmut İri, bekledikleri verimi alamayacaklarını söyledi. Ekili ürünün 7 bin dekarının cipslik olduğunu belirten İri, geçen yıl dekar başına 5-6 ton patates aldıklarını, bu yıl ise ürünün yapraklarında ortaya çıkan mildiyo hastalığı nedeniyle dekar başına ancak 2 ton ürün beklediklerini kaydetti.



İri, \"Üreticilerimiz bu yılki patatesten bekledikleri rekolteyi bulamayacaklar. Yapraklarında görülen mildiyo hastalığı nedeniyle verimde düşüklük yaşanacak. Her ne kadar fiyatı 1.30 kuruş olsa da sadece iç piyasaya tüketilecek olması ayrı bir sıkıntı oluşturuyor. Üretici sıkıntılı.\"

