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(Görüntülü Haber) Pasinler Zaferi'ne 969 yıl sonra coşkulu kutlama

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ANADOLU'nun kapılarını Türkler'e açan Malazgirt Zaferi'nin kutlamasından yola çıkılarak Pasinler Zaferi'ne de 969 yıl sonra ilk kez coşkulu bir kutlama yapıldı

18 Eylül 2017 19:54

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ANADOLU\'nun kapılarını Türkler\'e açan Malazgirt Zaferi\'nin kutlamasından yola çıkılarak Pasinler Zaferi\'ne de 969 yıl sonra ilk kez coşkulu bir kutlama yapıldı. Kutlamalarda Pasinler Savaşı canlandırıldı, atlı milislerin gösterileri büyük ilgi topladı. Pasinler Ovası\'nda Selçuklu ordusunun, 18 Eylül 1048 günü 50 bin kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaş kutlamaları, Erzurum\'un Pasinler İlçesi\'nin Kaplıcalar Mahallesi\'nde düzenlendi. Bayraklarla donatılan Pasinler\'deki kutlamalara Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP), 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu (AKP) ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşma yapan Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yakın tarihte yaşanan ve eşine tarihte ender rastlanan bir namertlikten söz edeceğini bildirdi. İbrahim Aydemir, şöyle dedi: \"Bu namertlikteki Pasinler\'in duruşunu yüceltmek için bunu anlatacağım. 15 Temmuz 2016 günü bir ihanet senaryosuyla karşı karşıya kaldık. Elhamdülillah milletimizin yüksek duruşuyla ordumuzun mukavim haliyle emniyet güçlerimizin imanlı, göğsünü serd ederek yaklaşımlarıyla bunu püskürttük. Bu hain yaklaşımın başında bir iblis, bir imansız vardı. Zaman zaman bu toprakları isim olarak kullanan bir imansız. Bir konuşmasında özellikle bir hususun altını çizmişti bu iblis. \'Ben ölürsem ölümü İzmir\'e gömün demişti.\' Bu topraklara bağlılığın ne derece zayıf olduğunu aslında buraya ruhen ait olmadığını ifade saadetinde bunu söylemişti. Elhamdülillah geldiğimiz noktada bu imansızın cesedi İzmir dahil bu toprakların hiçbirine nasip olmayacak.\" Pasinler Zaferi\'ninin 969\'uncu yıldönümü kutlamalarını Malazgirt\'ten esinlenerek hazırladıklarına dikkati çeken Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, şöyle dedi: \"Herkes; 1071 Malazgirt Zaferi\'nin Türkler\'in Anadolu\'yu yurt edinmiş olduğunu söylüyor. Oysa Anadolu\'ya Türkler\'in hakim olması Pasinler Savaşı ile 1048\'de olmuştur. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve devletin bütün protokolü Malazgirt\'e gidip orada ciddi bir tören yapması bizi harekete geçirdi. Dolayısıyla madem Türklerin Anadolu\'ya girişi 1048 ise, burada en az Malazgirt kadar önemlidir. İlk ayağı buradır. Türk asıl yurt edinmeyi 1048 yılında Pasinler Savaşı ile başlamıştır. Ondan sonra Malazgirt zaferi olmuştur. İnşallah bundan sonraki törenlerimizde devlet büyüklerimizi burada ağırlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 970\'inci yılında da Cumhurbaşkanımızı burada ağırlamayı ümit ediyoruz.\" Yapılan konuşmaların ardından gösteriler başladı. Süvari birlikler Pasinler Meydan Muharebesini canlandırdı. Etkinliklerde Özgür Peştanlı yönetimindeki Peştanlı Tarihi Savaş Sanatları ve Atlı Akrobasi ekibinin gösterisi beğenildi. Özgür Peştanlı\'nın protokolün önüne gelip Aşkar adındaki atını şaha kaldırması ise ayakta alkışlandı. Yapılan törenlerin ardından Vali Seyfettin Azizoğlu ve protokol alana kurulan kıl çadırları gezdi. Belediye davetliler için suda haşlanmış patates ve bulgur pilavı ikram etti. Kutlamaların finalinde Vali Azizoğlu ata binerek Selçuklu bayrağını taşıdı.

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