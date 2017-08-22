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(Görüntülü Haber) Parktaki cinayet, şüphelileri adliyede

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR'de 62 yaşındaki Selami Turfan'ı dövüp bıçakla öldürdükten sonra cesedini parka atmakla suçlanan 3 şüpheli ile saklanmalarına yardım eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

22 Ağustos 2017 15:37

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR\'de 62 yaşındaki Selami Turfan\'ı dövüp bıçakla öldürdükten sonra cesedini parka atmakla suçlanan 3 şüpheli ile saklanmalarına yardım eden 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şirintepe Mahallesi Saraçoğlu Sokak\'taki Havacılar Parkı\'nda geçen Cumartesi sabahı memur emeklisi Selami Turfan\'ın cesedi bulundu. Polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde darbe ve kesici alet izleri olan Selami Turfan\'ı öldürdükleri iddiasıyla Kenan E., Fatih Ş. ve Mustafa G.\'yı yakaladı. 3 şüpheliyi olaydan sonra sakladıkları öne sürülen Mesut K. ve Kadir A. da gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerinden Kenan E.\'nin annesinin, öldürülen Selami Turfan\'ın evinde kiracı olarak oturduğu; Kenan E.\'nin evi kiralarken 125 lira eksik depozito vermesi yüzünden aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. İddialara göre Kenan E. olay günü, yanına arkadaşları Fatih Ş. ve Mustafa G.\'yi alarak Sakintepe Mahallesi\'nde Selami Turfan\'ın evine görüşmeye gitti. Burada çıkan tartışma ve küfürleşmenin ardından Kenan E. ile arkadaşları Selami Turfan\'ı dövdü. 3 şüpheli yumruk ve bıçak darbeleriyle hareketsiz yere yığılıp kalan Turfan\'ı bir eve götürdü ve burada üzerine su dökerek ayıltmaya çalıştı. Şüpheliler Turfan\'ın ayılmaması üzerine onu otomobilin bagajına koyup Şirintepe Mahallesi\'ndeki Havacılar Parkı\'na götürüp burada bir ağacın yanına bırakarak kaçtı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan Kenan E., Fatih Ş., Mustafa G. ile kendilerini olay sonrası saklayan arkadaşları Mesut K. ve Kadir A. bugün adliyeye sevk edildi.

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