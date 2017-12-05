(Görüntülü Haber) Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu (2)

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ Batman\'ın Kuyubaşı köyü yakınlarındaki bir tarlada, Veysel Yıldız ile Sevdet Keskin\'nin otomobilde cesetlerinin bulunmasıyla ilgili sır perdesi aralandı. Dün saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayda, Veysi Yıldız\'ın, kardeşinin kayınpederinin imam nikahlı olan ikinci eşi Sevdet Keskin\'i tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından da silahı şakağına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldız ile Keskin\'in otopsileri tamamlanırken, jandarmanın soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.