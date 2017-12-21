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(Görüntülü Haber) Parası bitince firar etti, hırsızlık yapıp cezaevine döndü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da hırsızlık suçundan hükümlü bulunan Şafak Feri (23), parasız kalınca açık cezaevinden firar etti

21 Aralık 2017 14:29

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da hırsızlık suçundan hükümlü bulunan Şafak Feri (23), parasız kalınca açık cezaevinden firar etti. Feri, 10 günde 3 ayrı iş yerini soydu, cezaevine yeniden gidip, teslim oldu. Hükümlü Şafak Feri, geçen 29 Eylül\'de Osmaniye Açık Cezaevi\'nden kaçtı. Merkez Seyhan ilçesindeki ganyan bayisine 8 Ekim günü giren Feri, kasada bulunan 300 TL\'yi aldı. Aynı bayiye ertesi gün yine gelen Feri, bu kez kasadan 200 TL çaldı. Ganyan bayisi sahibinin şikayeti üzerine araştırma yapan polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi. Polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin bu suçtan hükümlü olan Şafak Feri olduğunu belirledi. Kaldığı cezaevinde ifadesi alınan Feri, hükümlü olduğu Osmaniye Açık Cezaevi\'nde parasız kalınca 29 Eylül günü firar ettiğini, 2\'si aynı 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapıp, çaldığı toplam 2 bin TL ile Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi\'ne teslim olduğunu söyledi. Ganyan bayisindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansırken, Feri hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldı.

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