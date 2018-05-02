(Görüntülü Haber) Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Esat Kaplan (49), 30 yıldır topladığı değişik ülkelere ve dönemlere ait yaklaşık 3 ton ağırlığındaki para koleksiyonuyla 9 yıl önce, Devri Alem Para Müzesi\'ni kurdu. Kaplan, tüm vatandaşları müzeye davet etti. ​Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda\'dan, 18 yıl önce Türkiye\'ye kesin dönüş yaptı. Hollanda\'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 9 yıl önce kurduğu Devri Alem Para Müzesi\'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 3 ton para bulunan Kaplan, hedefinin 4 tonluk bir koleksiyona sahip olmak olduğunu belirterek, vatandaşları paraları görmek için müzesine davet etti. Paraların büyük çoğunluğunu uluslararası uçuşlar yapan havayolları pilotlarının katkı amaçlı getirdiğini ifade eden Kaplan, topladığı koleksiyonun dünyanın en büyüğü olduğunu iddia ederek şunları dedi: \"Para koleksiyonumu ilk olarak 2002 yılında Gaziantep Ticaret Odası\'na hediye amaçlı getirdim. Hollanda\'da sıkıntılar yaşayarak Gaziantep\'e geldikten sonra böyle bir işe kalkıştım. Kendi iş imkânımı yaratmaya çalıştım. Şimdi dünya borsası bile buradan daha ağır işliyor. 3 tonu geçtik, hedefimiz bu yıl 4 tona ulaşmak. En son bize gelen para da bir ada ülkesi olan Macau\'dan. Türkiye\'de sağ olsun pilotlarımız bu konuda çok duyarlılar. Sosyal medyada kendi sayfalarında paylaştıkları için Gaziantep\'e gelen pilotlar bize para getiriyorlar. Ülkeleri bitirdik, artık adalardan para gelir oldu. Sayıyı bilmiyoruz, yani şimdi sayı olarak kaç ülke olduğunu bilmiyoruz. Paranın her şeyden önce tarihi bir kıymeti var. Dünyanın en büyük tarih para arşivi buradadır. Çünkü para, bir ülkenin sosyokültürel yaşam tarzını anlatır.\" Paralarını sergilediği müzede yaşayan Kaplan, \"Burası 18 odadan oluşan bir ev. 2 şöminesi ve 2 şadırvanı olan cennet gibi bir yer. Buraya gelen misafirler buranın huzurlu olduğunu söylerler. Ben diyorum ki; \'ben cennette yaşıyorum ve bu cennete herkesi davet ediyorum\" diye konuştu.