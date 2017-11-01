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(Görüntülü Haber) Papağanı bulana 1000 lira ödül

Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR/ANTALYA- (DHA) ANTALYA'da kaybettiği papağanını el ilanlarıyla arayan Seval İbrahimoğulları, 'Çiko' adlı kuşunu bulana 1000 lira ödül verecek

01 Kasım 2017 14:11

Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR/ANTALYA- (DHA) ANTALYA\'da kaybettiği papağanını el ilanlarıyla arayan Seval İbrahimoğulları, \'Çiko\' adlı kuşunu bulana 1000 lira ödül verecek. Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi\'nde annesi Saniye İbrahimoğulları ile oturan 30 yaşındaki Seval İbrahimoğulları, jako cinsi papağanını gezdirmek için parka götürdü. İbrahimoğulları\'nın Çiko adlı papağını bir süre sonra uçarak bir ağacın dalına kondu. Çiko\'yu aşağıya indiremeyen Seval İbrahimoğulları, itfaiyeden yardım istedi. Ancak ekipler gelene kadar papağan gözden kayboldu. 4 gündür annesi ile papağanını her tarafta arayan Seval İbrahimoğulları, bulamayınca mahallenin birçok bölgesine kayıp ilanı verdi. İlanda kuşu buluna 1000 ira ödül vereceğini belirten Saniye İbrahimoğulları, kuşu 2 yıl önce İstanbul\'dan 1100 liraya aldıklarını kaydetti. Papağanı aileden biri gibi gördüklerini anlatan İbrahimoğulları, \"Çok üzülüyoruz. Bu ara eve gitmek istemiyoruz. Sürekli telefon bekliyoruz. Çocuğumuz gibiydi. Sabahları onun sesiyle uyanıyorduk. Kızıma adeta aşıktı. Kızım artık hiç eve gitmek istemiyor. Yerine başka bir papağan almak istedik ama kızım kabul etmedi. Aramaktan kızımın ayakları ağrıyor\" diye konuştu. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Gözyaşlarına hakim olamayan Seval İbrahimoğulları ise Çiko\'yu bulmak için sürekli dua ettiğini söyledi. İbrahimoğulları, \"Ondan başka bir şey düşünmüyorum. 4 gündür uyumadım. İyi insanlar o papağını bana teslim etsinler, bunu çok istiyorum\" dedi.

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