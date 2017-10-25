(Görüntülü Haber) Papa: Cennet masalsı bir yer değildir, hatta büyülü bir bahçe de değildir

Esma Çakır / Vatikan, 25 Ekim (DHA) Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, cennetin ne masalsı ne de büyülü bir bahçe olduğunu, Hazreti İsa’nın da sadece bir kez cenneti telaffuz ettiğini söyledi. Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı\'ndaki halkla buluşmasında dini öğretilere ilişkin konuşan Papa Francesco, “Cennet, umudumuzun hedefi” başlığını işledi. İtalya ile dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce kişiye hitap eden ve İncil’den alıntılar yapan Papa, Hazreti İsa’nın cennet kelimesini sadece bir kez; çarmıha gerildiğinde bir suçluyla konuşması sırasında telaffuz ettiğine ve İncillerde sadece bundan bahsedilirken bu kelimeye yer verildiğine dikkat çekti. Papa, Hazreti İsa’nın, kendisiyle birlikte çarmıha gerilen ve oradaki diyaloglarından sonra tövbe eden iki hırsızdan biri olan (Aziz) Dismas’a verdiği bir cevapta cenneti ilk ve son kez ağzına aldığını söyleyerek, “Cennet masalsı bir yer değildir, hatta büyülü bir bahçe de değildir. Cennet, Tanrı ile kucaklaşmaktır, sonsuz aşktır ve oraya, bizim için çarmıhta ölen İsa sayesinde gireceğiz” ifadesini kullandı. Papa, “Cennet, İsa’nın çarmıhtayken son kullandığı kelimelerden biriydi” dedi. Aziz Dismas’ın, çarmıha gerilen ve peygambere “Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!” diyen diğer suçluyu “Sende Tanrı korkusu yok mu? Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı,” diye azarladığına ve “Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni hatırla” dediğine inanılıyor. İsa Peygamber’in de ona, “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın” diye cevap verdiği belirtiliyor. Papa’nın sırtına sarılan çocuğa güvenlik engeli Öte yandan, Papa, bütün kamuoyuna açık etkinliklerinde olduğu gibi üstü açık beyaz Papalık cipi “Papamobile” ile meydanda dolaşarak bir süre halkı selamladı. Papa, sık sık yaptığı üzere birkaç tane çocuğu da cipine bindirerek dolaştırdı. Cipten indikten sonra Papa ile fotoğraf çektirmek için adeta yakın bir arkadaşıymış gibi samimi bir şekilde elini ruhani liderin sırtına koyan 10 yaşlarındaki bir çocuk, güvenlik engeline takıldı. Vatikan Jandarması, bileğinden tuttuğu çocuğun elini indirerek müdahale etti.