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(Görüntülü Haber) Pamukların içinde uyuyan 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu (3)

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ Küplüce Mahallesi'nde kendilerine ait tarlada pamukların arasında uyurken, üzerine toplanan pamukların dökülmesiyle havasız kalarak ölen Beşar Güneş'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi

09 Kasım 2017 17:41

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Küplüce Mahallesi\'nde kendilerine ait tarlada pamukların arasında uyurken, üzerine toplanan pamukların dökülmesiyle havasız kalarak ölen Beşar Güneş\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

8\'inci sınıf öğrencisi Beşar Güneş\'in cenazesinin götürülüşü sırasında 2\'si nikahsız 3 evliliğinden 16 çocuk sahibi olan babası Süleyman Güneş ile annesi Ayşe Güneş gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun ölümü üzerine Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı döken anne Ayşe Güneş\'i kuması olduğu belirtilen diğer 2 kadın teselli etti. Ailesinin teslim aldığı Beşar Güneş, Harran ilçe merkezinde törenle toprağa verilecek.
 

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