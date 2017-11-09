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(Görüntülü Haber) Pamukların içinde uyuyan 13 yaşındaki çocuk daha ölü bulundu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde, pamuk yığınları içinde uyuyan 13 yaşındaki Beşar Güneş ölü bulundu

09 Kasım 2017 14:14

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde, pamuk yığınları içinde uyuyan 13 yaşındaki Beşar Güneş ölü bulundu.

Olay, dün akşam Harran\'ın Küplüce Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte kendilerine ait arazide pamuk toplayan Beşar Güneş, dün akşam, dinlenmek için tarlada istiflenen pamuk yığının üzerinde çıktı. Bir süre sonra üşüyen Güneş, üzerini pamukla örtüp uykuya daldı. Havanın kararması üzerine eve dönmek isteyen ailesi, Beşar\'ı bulamayınca aramaya başladı. Yakınlarının araması sonucu Beşar Güneş, pamuk yığınları arasında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık görevlilerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Beşar Güneş\'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şanlıurfa\'da geçen 19 Ekim günü Ulucanlar Mahallesi\'nde pamukların arasında uyuya kalan 13 yaşındaki Harun ve 14 yaşındaki Ali Tekdağ kardeşler ile 14 yaşındaki kuzenleri Hüseyin Tekdağ, üzerlerine tonlarca pamuğun atılması sonucu havasız kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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