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(Görüntülü Haber) Pamukkale'de beyaz bayram

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan 'beyaz cennet' olarak da bilinen Pamukkale, Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

03 Eylül 2017 23:45

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde bulunan \'beyaz cennet\' olarak da bilinen Pamukkale, Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler, termal sular ve beyaz travertenlerin oluşturduğu görsel güzellikleri yerinde görmek için beyaz cennete akın etti.Yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale\'ye gelenler fotoğraf çekip doğa harikası travertenlerde güneşlendi. Bayram tatilinde değişik şehirlerden gelen bazı turistler, beyaz travertenlerdeki sulara girerken bazı turistler de yürüyüş yaptı. Adrenalin tutkunu bazı turistler de yamaç paraşütüyle Pamukkale\'yi havadan görme fırsatı yakaladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 10 günlük bayram tatilinin Pamukkale\'ye ilaç gibi geldiğini söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle otellerde yer kalmamasının sektörde sevinçle karşılandığını dile getiren Şen, \"Bayramda Pamukkale\'ye adeta vatandaşlar akın etti. Günün her saati ziyaretçilerimiz buraya geliyor. Kapılarda yoğunluğu görmek mümkün. Pamukkale\'ye girebilmek için insanlarımız sırada bekliyor. Talep bizi sevindirdi. İnşallah bu yoğunluk bayramdan sonra da devam eder\" diye konuştu.

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