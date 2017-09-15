(Görüntülü Haber) Pamuk üreticisinin fiyat endişesi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde yılın ilk pamuğunu makineyle toplayan üreticiler, fiyatların belirsizliğini koruması nedeniyle endişelerini dile getirdi.



İncirliova\'da pamuk hasat sezonu başladı. Sandıklı Mahallesi\'nde başlayan pamuk hasadı çiftçileri rekolte bakımından sevindirirken, fiyatların halen netleşmemesi ise endişelendirdi. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, bu yıl pamuktan beklentilerinin yüksek olduğunu anlatırken şöyle konuştu:



\"Pamuğun ülke çapında geniş ekim alanı var. İncirliova\'da bir yıl öncesine göre yüzde 20 oranında bir pamuk ekimi artışı vardı. Beyaz altın denince akla Aydın, Söke ve İncirliova ovalarımız geliyor. Fiyatların düşmesi ve yanlış politikalar nedeniyle son birkaç yıldır üretici mutsuzdu. Bu yıl beyaz altının eski günlerine geri dönmesini bekliyoruz.\"



Yeni sezonun pamuk hasadı başlamasına karşın fiyatların açıklanmadığını dile getiren Başkan Kaykı, şöyle konuştu:



\"Bu yıl ne olacak çiftçi bunu merakla beklemektedir. Bakanlığımız bu konuyla ilgili bir çalışma yapmalıdır. Çiftçiler ne ekeceğini ocak ayından itibaren bilmeli. Pamukta hasat sezonu gelmiş ama bir türlü fiyatın ne olduğunu bizler bile bilemiyoruz. Hasadını yaptığımız pamuğu elden çıkardıktan sonra fiyatını öğreneceğiz. Bakanımız ziraat odaları ile konu üzerinde bir toplantı yapmalıdır. Çiftçi gerçekten sıkıntıda dayanacak gücü kalmadı. Geçen yıl da iyi bir fiyat yakalarız diye düşünürken, 2 TL 10 kuruş gibi bir rakamla pamuk sattık. Bizler pamuğu sattıktan sona pamuk 3 TL oldu, aracılar kazandı. Elde edeceğimiz ürünün parası direk bankalara borca gidecek. Pamuk bizim milli gelirimiz kimse bununla oynamasın. Aydın\'da bir fabrikamız yok. Buralarda bir iplik fabrikası olsaydı biz pamuğumuzu o fabrikalara daha iyi paralara satardık.\"



\'DÖNÜMDE 600 KİLO BEKLİYORUZ\'



İncirliova\'da 23 bin dekar pamuk ekimi yapıldığını ifade eden Kaykı, rekolte olarak çok yüksek bir rakam beklediklerini söyledi. Kaykı, \"Pamuğu ektikten sonra hava şartları biraz bozuk gitti sonra düzeldi. Biz bu bölgede dönümünde 750-800 kilo pamuk aldığımız zamanlar da oldu. Ancak ortalama dönümde 600 kilo civarındadır. Beyaz altının eski günlerine dönmesi bizleri sevindirirken, fiyatların belirsizliği ve oynanan oyunlar bizleri tedirgin ediyor\" diye konuştu.