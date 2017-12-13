(Görüntülü Haber) Palandöken'de aralıksız 12 saat kayak keyfi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan Erzurum\'daki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen tatilciler, otellerin ışıklandırdığı pistlerde ay ışığı altında kayak yapıyor. Gece kayağının çok romantik olduğunu vurgulayan genç kayak severler, kendilerini kayan bir yıldıza benzettiklerini söyledi. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları\'ndan 6 yıl sonra Şubat ayında Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali\'ni (EYOWF- 2017) yapan Palandöken\'in yıldızı giderek parlıyor. Son model teknik donanım ve Avrupa\'nın en uzun kayak pistleri ve kristal kara sahip Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Tüm pistlerin suni kar yapma makineleri ile donatıldığı Palandöken\'de Aralık ayının ilk haftası başlayan kayak sezonu Nisan ayının ortalarına kadar devam ediyor. Kar garantili tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Palandöken\'de yerli ve yabancı turistler, belediye ve otellere ait çam ağaçları arasından geçen ışıklandırılmış pistlerinde gün batımı ya da ay ışığının muhteşem görüntüsü altında 12 saat aralıksız kayak yapıyor. Palandöken\'in ışıklandırılmış pistlerine çıkan tatilciler, kayak yapmadan önce bir süre pistlerde oturup kent merkezini izliyor. Palandöken\'de dolu dolu bir tatil geçirdiklerini ifade eden kayakçılardan Esma Özakçil, \"Palandöken\'in muhteşem manzarası eşliğinde kayak yapmak büyük bir zevk veriyor. Işıklandırılmış pistlerinden her kayışımızda kendimizi bir yıldıza benzetiyoruz. Bu zevki herkesin yaşamasını isteriz. Palandöken\'de kayağın yanı sıra düzenlenen eğlenceler sayesinde vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz\" dedi. Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akca, Palandöken\'in kent merkezine 5, hava limanına ise sadece 15 dakika uzaklıkta olduğunu belirtti. Palandöken\'e gelenlerin mutlu döndüklerini ifade eden Akca, \"Gece kayak yapılan aydınlatmalı pistin uzunluğu 4 kilometre. En uzun pistimiz ise 14 kilometre. Otelimizin özel pistinde kayanlar istediklerinde kaç kilometre hızla kaydığını görebiliyor. Yaklaşık 400 metrelik uzunluktaki pistte ise kayakçı düğmeye basıp kayak yaparken videolarını çekebiliyor. Saat 08.00\'de başlayan kayak ışıklandırma ile birlikte saat 20.00\'a kadar devam ediyor. Yani Erzurum\'da kayak hizmeti aralıksız 12 saat veriliyor\" diye konuştu.