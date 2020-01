(Görüntülü Haber) Palamutun tahtını uskumru aldı

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut, tahtını uzun yıllar sonra Marmara Denizi\'nde avlanmaya başlanan uskumruya kaptırdı. Balıkçının yüzünü güldüren uskumru kilosu 25 TL\'den tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlarda az miktarda bulunan ortalama 300-400 gram arasındaki çingene palamutunun tanesi ise 10 TL\'den satılıyor. Av sezonu 1 Eylül tarihinde başlamasına rağmen, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkaleli balıkçılar sezona bayram sonrası \"vira bismillah\" dedi. Ancak, sezon açılışının \'Ay aydınlığı\'na denk gelmesi, Eylül ayının ilk günlerinde balık avında beklenen bolluğun yaşanmasına engel oldu. Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, \"Şu an gırgır ve trol avcılığı sezonundayız. Özellikle gırgır tekneleri için 24 metre derinliğin altında balık avcılığı yasağı var. Trolde birçok yerde 3 mil yasağı var. Sular da henüz daha sıcak olduğu için genelde balıklar kıyıya hareket ediyor. Oysa denizlerdeki balık stoklarında bir sıkıntı yok. Palamut, uskumru ve sardalyada yeterince bolluk var. Balığı denizde görüyoruz ama balıkçılarımız ne kadar yetenekli olursa olsun, belirttiğim bu sebepler nedeniyle denizlerde biraz kesat bir görüntü var. Önümüzdeki günlerde uskumru başta olmak üzere, palamut ve sardalyada bolluk olacak. İnşallah, ay karanlığını alması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte eylül ayı ortalarından itibaren beklediğimiz bolluğa erişeceğiz\" dedi. UMUTLAR LÜFERDE Uzun yıllar sonra tezgahlarda yerini alan uskumru avının geçmiş yıllara göre daha iyi olduğunu belirten Hasan Uysal, Marmara\'ya göçünü tamamlayan uskumrunun da ilerleyen günlerde dönüşte Çanakkale\'de iyi av vererek, tezgahlarda uygun bir fiyattan satılacağını söyledi. Şu an tezgahlarda satılan palamutun sezon başında gelen öncü ve küçük balık olduğunu kaydeden Hasan Uysal, \"Devamı gelecektir. Öncü iyi hareket ederse, peşindekiler de gelecektir. Geçen seneki kadar olmasa da palamut olacağını düşünüyorum. Bu sene beklentimiz lüferin bol olacağı yönünde. İnşallah denizin paşası bu sene bizi taçlandıracak. Aslında kötü başlayan sezon iyi devam eder. Bu sene aslında sezon kötü başlıyormuş gibi gözükse de arkasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Marmara\'ya iyi lüfer geçti. Eğer dönüşte de bir sıkıntı olmazsa lüfer herhalde iyi bir av verecek\" diye konuştu. 10 YILDIR İLK KEZ USKUMRU\'YU BOL GÖRDÜK Çanakkale Balık Hali\'nde 10 yıldır balık satan Numan Mutay ise, \"İnşallah balığımız bol olur. Vatandaşımız da etin pahalı olduğu bu zamanda ucuz balık yer ve sağlıklı beslenirler. Temennimiz bu. Şu an sardalya bol, uskumru da bu sene bol görünüyor. Palamuttan bu sene pek ümitli değiliz. Diğer balık çeşitlerimiz de var. Şu an balıkta bir sıkıntımız yok. Geçen yıl, son 10 yılın en bol palamut avı sezonunu yaşadık. Bu sene aynı bolluk olmaz. Fiyatlar biraz yüksek olacak. 10 yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa bu sene uskumruyu bol gördük. Uskumru şu an Marmara Denizi\'nde gırgırlar tarafından avlanıyor. Olta balıkçıları da yakalıyor. Eğer, kilosu böyle 20 ile 25 lira civarında olursa vatandaşımız bu sene bol bol uskumru yer. Uskumru için iyi bir fiyat. Yasaklardan dolayı istavrit yoktu. Yasaklar bitince istavrit bollaştı. Çanakkale sardalya zaten meşhur. Gırgırlar başlayınca onun da fiyatı düştü. Balık fiyatları bu rakamların altına düşmez. Bu fiyatlarda gider. Şu an sardalya ve istavrit kilosu 10 TL\'den satılıyor. Etin kilosunun 45 lira olduğu bir ülkede balık fiyatları pahalı değil\" dedi.