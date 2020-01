(Görüntülü Haber) Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı (2)

\'TERÖRİSTLERİ KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK\' Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen \'Kültepe Ekonomi Zirvesine\' katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, PKK terör örgütüyle ilgili olarak, \"Teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömdük\" dedi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilçe belediye başkanları, ASKON üyeleri ve davetliler katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Fikri Kulakoğlu, \"Kültepe bugün hemen herkesin bildiği bir yerdir. 70 yıldır yapılan kazılar burasının en eski ticaret merkezi olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan kazılarda burasının Anadolu\'nun tipik bir şehri olduğunu, günümüzden 4 bin yıl önce çeşitli insanların yaşamış olduğunu ortaya koymuştur. Günlük eşyalardan, oyuncaklara kadar o güne ait her türlü eşyalar ortaya çıkarılmıştır. O dönem insanının dini inançlarını da yansıtan figürler, ölülerini bile öbür dünyaya gönderirken süslüyorlar. Bu şehir döneminin en büyüklerinden birisidir. Günümüzün Hong Kong\'undan bahsediyoruz. Bu şehir bu zenginliğe ticaret sayesinde ulaşmış. Kültepe\'nin zenginliğini tüccarlar oluşturmuş. Tüccarlar çok sistemli ticaret ağı kurmuşlar. Bu ticaret böyle basit bir ticaret değil\" diye konuştu. \'KÜLTEPE\'DE TİCARETİN KANUNU 4 BİN YIL ÖNCE YAZILMIŞ\' Kulakoğlu, \"Bu ticaret sadece Anadolu\'da değil Orta Asya\'ya kadar uzanan bir ticaret ağı Kültepe\'ye kadar ulaşmış durumdaydı. Kültepe\'de en eski ekonomik antlaşma ile karşılaşıyoruz. Herhangi bir niza halinde hakkınızı arayabileceğiniz bir sistem oluşturulmuş. Ticarette rol alan sadece erkekler değil kadınlar da etkili olmuş. O dönem bir kadın hakkını arayabilmek için bin kilometre yol gidiyor. Kültepe, ticaretin kanununu 4 bin sene önce yazmış bir yer\" diye konuştu. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, \"ASKON olarak biz de her daim vatan için çalışmayı, milletimiz için üretmeyi ilke edindik. Bu üretim bazen katmadeğeri yüksek ürünler şeklinde, bazen de fikirlerimiz, ilkelerimiz ve asil duruşumuz vasıtası ile oluyor. Bugün burada gerçekleştireceğimiz ’Kültepe Ekonomi Zirvesi’ ile yerli ve milli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Evet, Kültepe ismini önemsiyoruz. Zira Kültepe iki ilke sahip: Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, dünyanın ilk organize ticaret merkezi olan Kültepe’de bulundu. Asur çivi yazısı ile bu tabletler içerisinde, zamanın tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe, bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürmüş. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı döneminde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret ve sanayi alanında en aktif şehirlerinden birisi olması da Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı olmuştur. Bugün burada Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemini, milli savunma sanayisinde yaşanan gelişmeleri ve perakende sektörünün mevcut durumu ile geleceğini ele alacağız. Yani büyüyen ve gelişen Türkiye’yi konuşacağız. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi ile hem Kültepe ismini yaşatmak, hem de bu isim adı altında milli ve yerli bir organizasyonu bir marka olarak uluslararası ekonomi çevrelerine kazandırmak istiyoruz. Tabi bu da sizlerin desteği ile olacaktır inşallah\" ifadelerini kullandı. \'KAYSERİ TİCARETTE ÖRNEK\' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise burada yaptığı konuşmada Kayseri\'nin ticaret noktasında örnek bir il olduğunu belirterek, \"Her şehri kendi emsalleri karşılaştırmak lazım. Kayseri kendini kuran şehir. Kayseri altyapı ve üst yapısıyla örnek gösterilebilecek bir il. Sanayimizde iyi bir yerdeyiz. Ayrıca bizim belki genlerimize işlemiş olan ticaret kültürü belediye başkanlarımızla devam etti. Şehirler ne şehri olduğuna karar vermeliler. İşte hayvancılık şehri mi, ticaret şehri mi, sanayi şehri mi ne olacağına karar vermeliler. Ona göre yol izlemeliler\" dedi. Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bir ülkede yatırım yapılabilmesi için istikrar gerekiyor. Bugün dünyanın yüzde 95\'inde savaş yok bilimle savaşıyorlar. Büyük krizler atlatmamıza rağmen yatırımlarımız devam ediyor. Ekonomimizi yüzde 11\'in üzerinde büyüyor. Dünyada yapılan en büyük 10 yatırımdan 6\'sı Türkiye\'de yapılıyor. Başımızda PKK belası var 40 yıldır uğraşıyoruz. Bize muhalefet eden en önemli gazete ve televizyonlar bunlara hizmet etti. Teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömdük. Şimdi oradaki insanların zararlarını tanzim ediyoruz. Yaralarını sarıyoruz. Üzüldüğümüz şey içeridekiler. Orada yapılan işler göğsümüzü kabartan işler. Bu parti meselesi değil. Laf dokunduruyorlar hiç umurumuzda değil.\" \'FETÖ\'CÜLER DİN İCAT ETTİ\' Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, konuşmasında FETÖ terör örgütüyle ilgili olarak, \"FETÖ belası çıktı. 40 yıl boyunca zenginlerimizi zekat ile mahvettiler. Ortaya çıkan belgeler, itiraflar ortaya çıkınca örgüt ortaya çıktı. FETÖ\'cüler din icat etti. Bunların hain olduğu ispatlandığı halde bunların yanında duranlar haindir. Bu örgütte temizleniyor. Yapılan ankette vatandaşın neredeyse tamamı bu örgütü anlamış durumda. Böyle bir örgütün yok edilmesi kolay değildi. Önce en güvendiğimiz orduya, emniyete, adalete sızmışlar. Çok şükür temizleniyorlar. FETÖ\'yü destekleyenler seçimde hezimete uğrayacaklar\" diye konuştu. DEAŞ terör örgütüne de değinen Özhaseki, \"DEAŞ diye bir bela var. Bizden başka bunlarla savaşan kimse yok. Sakal bıraktırıyorlar DEAŞ\'çı oluyorlar. Sakalını kestiriyorlar PYD\'ci oluyorlar. Helikopterle gezdiriyorlar\" diye sözlerini tamamladı.