(Görüntülü Haber) Özhaseki: Kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahibiz (3)

KÜLTÜR MERKEZİNİ AÇTI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özshaseki, İzmir\'in Kemalpaşa İlçesi\'nde yapımı tamamlanan Kültür, Sanat ve Spor Merkezi\'nin açılışını yaptı. Merkez önündeki tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinden sonra kürsüye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Am Partili Arif Uğurlu, \"Bizim hizmet sözümüz vardı, bahanelere sığınmayıp hizmet ettik. Kültür merkezini yaptık, tamamladık. Tüm siyasi partilerden temsilcilerimiz var. İddialı söylüyorum. 30 Mart seçimlerinde onlarca miting yaptık. Vaatlerde bulunduk. Vaat edip de yerine getiremediğimiz hiçbir sözümüz kalmadı. Vaat etmeyip yaptıklarımız var\" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, \"Belediye başkanlarımız, kendi ilçelerinde Ak Partili belediyle başkanı olma cesaretini gösterdiler. Görev süreleri hep mücadeleyle geçti. Bundan sonra da geriye kalan 1.5 yıllık sürede üzerimize düşen ne varsa belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile şehirlerimize yapmaya devam edeceğiz. Türkiye\'nin en yaşanabilir şehrini inşa ettiniz. Ak Partililer, İzmir\'e hizmet eder. Yaşanabilir şehirler kurmak istiyoruz. İnsanlarımız daha rahat ortamda yaşamak istiyor. 7 ilçe belediyemizde bunu sağladık. Sağlamaya devam edeceğiz\" diye konuştu.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın konuşmasından sonra ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kürsüye çıktı. Özhaseki, \"Hizmet ettiğiniz insanları seviyorsanız onlara aşkla bağlıysanız, işin altından kalkarsınız. İşin birinci adımı hizmet. Hizmet ettiğiniz insanları sevmektir. Hizmetin birinci adımı bu. Sonra iyi niyetle çalışmaktır. Mazeret üretmeden, mazeretlerin arkasına sığınmadık\" şeklinde konuştu.



\'KAZANDIKLARIMLA SUCUK DAĞITTIM\'



Hakkındaki bazı suçlamalarla ilgili davaları da anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Hakkımda yalan yanlış suçlamalarda bulundular. Sonuç ne oldu? Oy birliğiyle iki kere görüldüğü mahkemelerde reddedildi. Çünkü sahte belgelerdi, yalandı. Madem makul insanlarsınız özür dileyin, ben de hakkımı helal edeyim. Ama onlar ne yaptı? Televizyonlara çıkıp \'davaları kazandık\' diyorlar. Ben bunlara açtığım davaların bazılarını kazandım. Aldığım paraları ne yaptım. Bu parayla sucuk alıp, vatandaşlara dağıttım. Arada \'siyasetçi hırsız olmamalı\' diye açıklama yapıyorlar. Doğru söylüyorlar ama, yolsuzluklar hep sizin zamanınızda oldu\" dedi.



Konuşmalardan sonra merkezin açılışı yapıldı.