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Politika

(Görüntülü Haber) Özgür Özel: Seçim pusulasında parsel bazında seçim düzenlemesi var (1)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifak teklifindeki oy pusulasına ilişkin, "Seçim pusulasında parsel bazında seçim düzenlemesi var, nereye basarsan bas, ittifakın neresine basılırsa basılsın oy dağıtılır diyor" dedi

23 Şubat 2018 19:26

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifak teklifindeki oy pusulasına ilişkin, \"Seçim pusulasında parsel bazında seçim düzenlemesi var, nereye basarsan bas, ittifakın neresine basılırsa basılsın oy dağıtılır diyor\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, AK Parti ve MHP\'nin imzasıyla hazırlanan ittifak teklifine gündeme getirerek söz konusu oy pusulasını gösterdi. Özgür Özel şöyle konuştu: \"Milli irade hırsızıdır bunlar, parlamentonun oturduğu temel dayanak bu. Siyasi yankesicilik dedik bunlara.Bir kaç örnekle bakalım. 85 bin geçerli oy kullanılmış 2 milletvekili çıkıyor birinci parti 30 bin alıyor. İkinci parti 25 bin almış üçüncü 14 bin almış normal şartlarda 1. ve 2. İki milletvekili alıyor, baraj ittifakı teklifinde gene aynı oylar alınıyor kendi teklifinde dediği gibi 26 binle vekilliği ittifak alıyor. Bunlar birleşseler tek listeyle girseler 26 bin oy alsalar bir şey yok, ittifakın oy dağılımına bakarak 25 bin oyun vekil çıkartamadınız 14 bin oyun vekil çıkarttığı bir seçim düzenlemesi. Bu oy pusulasına bakın. 90 yaşında teyzem gidiyor., eli titreye titreye buraya denk getirecek, baraj ittifakında bir partiye basabilirsin ikisine birden basabilirsin partilere hiç basmadan herhangi bir yere basabilirsin ittifak sayılır, ikisine de basılmadıysa ittifak oyu olarak durur, aralarında bölüştürülür, öyle bir şey var ki ittifaka oy vermek. Seçim pusulasında parsel bazında seçim düzenlemesi var, nereye basarsan bas, ittifakın neresine basılırsa basılsın oy dağıtılır diyor, burada iki partiye bas geçersiz, ama burada iki partiye de basabilirsin deniyor, adamdan torunları utanır, dedeniz 2018 yılında yapılan seçim düzenlemesinde o meşhur pusulayı öneren ve oy verenlerdendi.\" \"SIFIR BARAJLA HER SİYASİ PARTİNİN LİDERİ MECLİS\'TE TEMSİL EDİLECEK, KÖTÜ BİR ŞEY Mİ BU?\" Sistemin iki partili olmasının istendiğini iddia eden Özgür Özel şöyle devam etti: \"CHP şunu söylüyor, ahlaksız teklif çok net, Bahçeli ve etrafında koltuğa muhtaç olanların kabul etmediği şu var, ittifakı siz kurun, iki partili sisteme götürmek istiyorlar ülkeyi, MHP\'yi koluna almış bir yandan da CHP\'ye göz kırpıyor, sen de diğer küçükleri yut diyor biz de yok böyle bir şey bizim seçmen yutma gibi bir derdimiz yok. Sıfır baraj bunun yolu.Her siyasi partinin lideri Mecliste temsil edilecek kötü bir şey mi bu.\"

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